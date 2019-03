Via della Seta: Moavero, sicurezza ha priorita' su economia

"Le preoccupazioni legate ad aspetti e profili di sicurezza sono le preoccupazioni degli alleati e sono in primis anche le nostre preoccupazioni. Questo significa anche garanzie per i cittadini, garanzia per il nostro Paese e per le nostre aziende. E questi hanno una precedenza sulle opportunita' economiche". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a "L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24, commentando il progetto della Via della Seta, in discussione tra l'Italia e la Cina.

Via della Seta: Moavero, rispettiamo alleanze ma anche interessi

Sull'accordo commerciale con la Cina, il progetto della Via della Seta, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, ha rassicurato che saranno tenuti in considerazione "i doveri di lealta' nei confronti degli alleati" ma anche "la tutela degli interessi dei cittadini italiani e dell'economia italiana". Lo ha dichiarato su Sky Tg24.

Via della Seta: Moavero, recuperare divario commerciale con Cina

La visita del presidente cinese, Xi Jinping, con una folta delegazione al seguito, "arriva nell'ambito di una rivisitazione dei rapporti commerciali tra Cina e Italia. Dobbiamo recuperare il divario che abbiamo con altri Paesi dell'Ue" negli scambi commerciali con Pechino. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24.

Via della Seta: Moavero, nulla mette in discussione alleanza Usa

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha rassicurato che "la tradizionale alleanza, la tradizionale amicizia e la vicinanza con gli Usa non sono in discussione, ne' da un memorandum ne' da un altro tipo di atto o opzione presa dal governo italiano. Siamo legati all'alleanza con gli Usa e a quello che comporta". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24.

Brexit: Moavero, a Italia non conviene divorzio senza accordo

"L'interscambio commerciale con il Regno Unito e' attivo per l'Italia e lo scenario meno favorevole, dal punto di vista italiano, e' quello di un divorzio (dall'Ue, ndr) senza accordo". Lo ha fatto notare il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a "L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24. Il capo della diplomazia ha rinnovato la sua apertura verso "la proroga, motivata, del periodo di transizione per Brexit".

F35: Moavero, mantenere impegni presi ma riflessioni sono lecite

Sugli "F35 il mio parere e' che gli impegni presi vadano mantenuti ma questo non impedisce che tra i contraenti possano esserci riflessioni e negoziati". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a Sky Tg24.

Strage moschee: Moavero, citazione Traini dovrebbe farci riflettere

Il fatto che sul fucile dallo stragista nelle moschee in Nuova Zelanda ci fosse il nome di Luca Traini, l'uomo condannato per il raid razzista a Macerata, "e' un elemento che meraviglia, vista la lontananza dell'episodio. Dovrebbe farci riflettere sulla globalizzazione anche di questi eventi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a "L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24.