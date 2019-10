Via della Seta in Puglia: Cosco al porto di Taranto coi turchi di Yilport

Porti: a Taranto la turca Yilport lavorerà con la cinese Cosco

La Nuova Via della Seta arriva in Puglia, per la precisione a Taranto. Come aveva anticipato lo scorso marzo (prima della firma del memorandum di adesione alla Belt and Road) Affaritaliani.it, il porto della città pugliese parlerà (almeno un po') mandarino. Il secondo caso dopo quello di Vado Ligure. Infatti Yilport, il gruppo turco che ha ottenuto la concessione del molo polisettoriale del porto di Taranto, collaborera' con Cosco, sigla di China Ocean Shipping Company, compagnia di Stato cinese attiva nella logistica, trasporti e spedizioni con sede a Pechino. Lo annuncia Robert Yuksel Yildrim, a capo di Yilport.

"Ho avuto un incontro molto costruttivo e fruttuoso con il presidente di Cosco Shipping, il capitano Xu Lirong a Shanghai, in merito all'operazione attuale di Yilport Holding e alla futura cooperazione con Cosco Shipping a livello globale. Abbiamo deciso - afferma Yildrim - di lavorare insieme per costruire il futuro". Yilport ha ottenuto la concessione del molo polisettoriale a fine luglio dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ionio (presidente Sergio Prete) ed ha ultimato in questi giorni la consegna di tutti i documenti alla stessa Authority la quale sta per consegnare al gruppo turco, tredicesimo terminalista mondiale, sia la banchina che le relative aree.

L'attivita di Yilport partira' con la manutenzione delle prime quattro gru del parco gru ubicato sul polisettoriale ed "ereditato", via Authority, dal precedente concessionario Evergreen che ha lasciato il porto di Taranto tra fine 2014 e primo semestre 2015. Successivamente, con tempi piu' graduali, il gruppo Yilport procedera' alla rimessa a punto delle altre gru del molo. La previsione e' fare l'attivita' manutentiva sino a dicembre, assorbendo una prima quota di personale ex Evergreen ora in carico all'Agenzia per il lavoro portuale. Col traffico merci si dovrebbe cominciare a gennaio. Yilport ha ottenuto una concessione di 49 anni dall'Autorita' portuale del Mar Ionio e si insedia su una banchina lunga 1.900 metri, negli ultimi anni sottoposta a lavori di ammodernamento costati circa 70 milioni di fondi pubblici. Il molo polisettoriale e' l'infrastruttura di punta del porto. Il timing di Yilport prevede che per un periodo che va dai tre ai sei mesi si faccia il revamping delle gru e delle attrezzature ex Evergreen installate sul molo.

A breve la societa' dovrebbe incontrare i sindacati per parlare del riassorbimento graduale dei circa 480 addetti ex Taranto container terminal (la societa' usata da Evergreen, poi messa in liquidazione a giugno 2015). Personale passato da una sequenza di ammortizzatori sociali e ora in carico all'Agenzia per il lavoro portuale, lo strumento ideato dal Governo a fine 2016 per gestire la crisi degli scali di transhipment di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari. Merci varie e container: questo, spiega il presidente dell'Authority, Sergio Prete, riportera' Yilport a Taranto. Il progetto prevede che si movimentino 100-200mila teu all'anno per arrivare ad un milione di teu entro cinque anni e poi spingersi a 2,5 milioni, la capacita' massima dell'infrastruttura.

Nuove possibilità per il porto di Taranto

Il rapporto con un "gigante" come Cosco apre ora a Yilport e al porto di Taranto nuove possibilita'.In quanto a Cosco Shipping Holdings, nel primo semestre di quest'anno il gruppo armatoriale ha registrato ricavi pari a 71,76 miliardi di yuan (10,0 miliardi di dollari), con un incremento del +59,3% sulla prima meta' del 2018 che e' effetto principalmente dell'acquisizione della Orient Overseas (International) Ltd. (OOIL) di Hong Kong e della sua compagnia di navigazione Orient Overseas Container Line (Oocl). I soli ricavi del gruppo generati dalle attivita' di trasporto marittimo containerizzato, che sono operate principalmente attraverso le compagnie Cosco Shipping Lines e Oocl, si sono attestati a 68,90 miliardi di yuan (+62,6%), e quelli generati dalle attivita' terminalistiche del gruppo, realizzate attraverso una partecipazione in Cosco Shipping Ports, hanno totalizzato 3,57 miliardi di yuan (+12,2%). L'utile operativo e' ammontato a 3,80 miliardi di yuan (+230,6%) e l'utile netto a 2,01 miliardi di yuan (+162,0%). Nei primi sei mesi del 2019, infine. la flotta di portacontainer del gruppo cinese ha trasportato volumi di carico pari a 12,46 milioni di teu (+39,8%), di cui 9,08 milioni di teu (l'unita' di misura dei container) trasportati solo dalle navi di Cosco Shipping Lines (+2,0%).