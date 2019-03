Via della Seta, Xi'An ancora protagonista. A Milano

La Via della Seta resta al centro dell’attenzione internazionale, in occasione della visita del Presidente Xi Jinping in Italia e della firma del Memorandum of Understanding per la partecipazione del nostro Paese alla Belt and Road Initiative. Proprio qualche giorno prima dell’arrivo a Roma del leader cinese, infatti, a essere protagonista sarà Xi’an, ex capitale dell’impero nello Shaanxi (regione di origine del padre del Presidente Xi) e punto di partenza dell’antica Via della Seta, che con i suoi quasi 7000 km permetteva lo scambio di merci e informazioni tra la civiltà cinese e il mondo occidentale.

Lunedì 18 marzo (ore 9), a Palazzo Clerici in via Clerici 5 a Milano, il Governo italiano, la Fondazione Italia Cina e le autorità di Xi’an lanceranno la Xi’an International Fashion Town, un complesso di circa tre chilometri quadrati che sta sorgendo ai margini della città, all’interno della Xi’an International Community (XAIC), un nuovo distretto funzionale approvato dal Governo Municipale. La Xi’an International Fashion Town punta a diventare il miglior ecosistema possibile dove far crescere e valorizzare designer, retail brand e aziende del settore fashion-tech, e per questo guarda con attenzione alle eccellenze del nostro Paese. La Fashion Town è un’area urbana che ospiterà numerose espressioni della diversità culturale contemporanea, dall’entertainment al food, passando per la moda, viste dalla prospettiva di diversi Paesi, con un occhio di riguardo per l’Italia. Il progetto fornirà ai brand italiani un supporto strategico concreto per entrare nel mercato cinese, includendo l’accesso a canali online e offline, l’assistenza all’avvio dell’impresa, un aiuto per la ricerca di finanziamenti e ulteriori politiche di sostegno.

“La Fondazione Italia Cina è concretamente impegnata sul tracciato della Nuova Via della Seta e lavora per favorire lo sbarco delle aziende italiane in Cina – ha dichiaratoVincenzo Petrone, Direttore Generale della Fondazione Italia Cina–. L’iniziativa di Xi’an è per noi solo l’inizio di un impegno che ci porterà a lavorare sempre più sulla possibilità di mettere in contatto le nostre eccellenze con il tessuto economico cinese”.

Alla presentazione interverranno tra gli altri Michele Geraci, Sottosegretario allo Sviluppo economico, Zhong Hongjiang, Gaoxin District Party Secretary General, Alberto Bombassei, Presidente della Fondazione Italia Cina, Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Giuliano Noci, Prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano e Luca Stabile, Direttore di Arup Italia [a questo link il programma della giornata].