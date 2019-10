Via della Seta, Xi Jinping promette un tunnel per collegare Cina e Nepal

Cina-Nepal: Xi Jinping promette un tunnel per collegare i due Paesi

Parlano dell'"inizio di una nuova era" la Cina e il Nepal al termine della visita di Stato Xi Jinping a Katmandu, la prima da 23 anni: in particolare, il presidente cinese ha promesso la costruzione di una ferrovia e di un tunnel per collegare i due Paesi tra di loro. Come riferito da un funzionario cinese all'Afp, nei colloqui con il presidente nepalese Bidhya Devi Bhandari, Xi ha annunciato aiuti per l'equivalente di 493 milioni di dollari da erogare tra il 2020 e il 2022, volti "ad accrescere i livelli di vita del popolo del Nepal".

In una dichiarazione congiunta i due Paesi hanno affermato che la visita di Xi "ha segnato l'inizio di una nuova era nelle relazioni Nepal-Cina e ha rappresentato una pietra miliare nella storia della cooperazione amichevole". Durante la visita, funzionari nepalesi e cinesi hanno firmato almeno 15 accordi, tra cui uno studio di fattibilita' per un progetto ferroviario transfrontaliero che consentirebbe a Pechino di accedere a sud attraverso il confine aperto del Nepal con l'India.

"Svilupperemo una rete di connettivita' trans-himalayana multidimensionale e aiuteremo il Nepal a realizzare il suo sogno di trasformarsi da un Paese senza sbocco sul mare a un Paese collegato alla terra", ha detto Xi nel suo discorso durante un banchetto di sabato sera. Inoltre e' stato espresso l'impegno a condurre un altro studio di fattibilita' per costruire un tunnel dalla Cina a Katmandu e per riparare le autostrade esistenti, nonche' per rafforzare i collegamenti idroelettrici, di sicurezza, commerciali ed educativi.