Via della Seta, garanzie dall'Italia sul MoU.Xi Jinping ufficializza la visita

Via della Seta, ora è ufficiale: visita di Xi Jinping in Italia, Principato di Monaco e Francia

L'Italia toglie il tappo alla penna per firmare l'adesione alla Nuova Via della Seta. E la Cina annuncia formalmente la visita del presidente Xi Jinping. Una visita di cui si è ampiamente parlato ma che il governo di Pechino finora aveva definito come una "visita in Europa", senza specificare nel dettaglio quali fossero le sue mete. Il presidente cinese Xi Jinping, come previsto, sarà in Italia, principato di Monaco e Francia dal 21 al 26 marzo prossimi, ha fatto sapere il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, in un breve comunicato diffuso dall'agenzia cinese Xinhua.

Xi Jinping invitato da Mattarella, Alberto II di Monaco e Macron

Xi Jinping, spiega ancora Xinhua, è stato invitato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal principe Alberto II di Monaco, e dal presidente francese, Emmanuel Macron. Si tratta del primo viaggio all'estero del presidente cinese dal termine della doppia sessione del Parlamento cinese, con un'agenda molto fitta di impegni. Un viaggio importante che servirà per portare il progetto della Via della Seta su un nuovo livello, con il coinvolgimento diretto di uno dei paesi del G7, l'Italia.

Via della Seta, garanzie sul memorandum

La conferma del viaggio presidenziale, non a caso, è arrivata dopo che da Roma sono arrivate conferme sulla firma del memorandum of understanding sulla Nuova Via della Seta. Venerdì, infatti, il vertice di governo ha prodotto un accordo tra Lega e M5s sul punto, anche se il Carroccio continua a essere attento sul lato "sicurezza nazionale". Ma a Pechino il messaggio è arrivato: si firma. Ecco che allora Xi Jinping ha potuto confermare il suo importante viaggio in Italia. E anche dalla Francia sarebbero arrivate altre garanzie sulla possibile sottoscrizione di accordi commerciali, pur non prevedendo, al momento, l'adesione di Parigi alla Belt and Road.

@LorenzoLamperti