Von der Leyen, Lega resta isolata. M5s decisivo spera nel salario minimo

(Dis)ordine sparso. Questo l'approccio del governo italiano alla nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, dopo aver applicato lo stesso precetto per le manovre all'interno dell'Europarlamento in seguito alle elezioni comunitarie dello scorso 26 maggio. E, ironia della sorte, il partito che era uscito vincitore a livello di voti, la Lega, rischia di incidere meno nelle vicende europee dei prossimi anni rispetto al partner di governo sconfitto alle urne, il Movimento Cinque Stelle.

Vero è che il Carroccio potrebbe portare a casa un commissario (si continua a fare il nome del sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti), ma von der Leyen non ha voluto (o potuto) trattare con il gruppo sovranista guidato proprio dal Carroccio, su richiesta precisa dei socialisti. Richiesta accolta ma che non ha evitato un alto numero di franchi tiratori proprio dal centrosinistra, in primis dalla sua componente tedesca (leggasi Spd).

A quel punto, dopo le aperture dei giorni e delle ore precedenti, la Lega ha dovuto per forza di cose cambiare atteggiamento e votare in maniera compatta contro von der Leyen, che è riuscita a essere eletta senza i voti sovranisti, seppur con un margine a dir poco risicato di nove voti. E nelle sue prime parole dopo la nomina la delfina di Angela Merkel ha insistito molto su un punto: "Parlerò solo con chi vuole un'integrazione europea più forte". E la Lega, anche per le conseguenze del caso Savoini, rischia di restare isolata all'interno del suo pur numeroso gruppo sovranista, senza poter mettere pienamente a frutto il suo grande capitale elettorale.

Dall'altra parte, il M5s ha a lungo annaspato alla ricerca di alleanze per evitare il gruppo misto. Una ricerca spesso infruttuosa e contraddittoria ma che alla fine ha portato la compagine pentastellata a diventare, almeno per quanto riguarda la nomina di von der Leyen, ciò che Luigi Di Maio aveva più volte ripetuto in campagna elettorale: l'ago della bilancia. Già, perché proprio i voti del M5s sono stati decisivi per portare Ursula sullo scranno finora occupato da Jean-Claude Juncker.

La luce verde accesa dal M5s a von der Leyen è l'esito naturale della trattativa condotta da Giuseppe Conte nelle scorse settimane sulle nomine e garantirà comunque alla forza politica guidata da Di Maio un ruolo di maggiore rilievo, con possibili esiti anche sulle posizioni di Bruxelles. In primis sul salario minimo, tema sul quale von der Leyen ha dichiarato di puntare molto per il suo mandato. Significative anche le aperture sulla flessibilità che la neo presidente tedesca ha concesso nel suo discorso post nomina.

@LorenzoLamperti