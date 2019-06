Wikileaks, Londra si piega agli Usa: firmata l'estradizione di Assange

Wikileaks: governo GB firma estradizione per Assange negli Usa

Il governo britannico ha firmato l'ordine di estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. Lo riporta il Guardian. "Adesso spetta alle corti", ha affermato il ministro dell'Interno, Sajid Javid. L'udienza in merito all'estradizione del fondatore di Wikileaks e' attesa per domani: "In via definitiva, saranno i giudici a decidere - ha aggiunto Javid - ma al ministro dell'Interno spetta un ruolo importante e io voglio che sia fatta giustizia". Washington imputa ad Assange ben 18 reati, tra cui quello di spionaggio e cospirazione, realizzata attraverso operazioni di hackeraggio dei computer del governo americano".