Xi Jinping da Putin: summit e poi Bolshoi. Cina e Russia mai così vicine

Qualcosa si muove sul fronte orientale. Pechino e Mosca non sono mai state così vicine. Le rispettive diffidenze storiche sono state messe da parte, un po' per convinzione e un po' per necessità. Da una parte i comuni interessi nello sviluppo di un forte mercato euroasiatico nell'ambito non solo della Belt and Road Initiative di Pechino, che ha potuto espandersi in maniera importante nell'Asia centrale grazie alla benevolenza di Mosca, ma anche nel partnerariato euroasiatico promosso dal Cremlino. Dall'altra l'atteggiamento aggressivo degli Stati Uniti con la Cina, accompagnato al necessario spauracchio della Russia da utilizzare con la cintura dei paesi dell'Europa nord orientale in funzione anti tedesca (e anti convergenza tra Bruxelles, Berlino e Pechino). Un atteggiamento che spinge Mosca e Pechino a fare asse. In questo scenario geopolitico arriva l'importante viaggio di Stato di Xi Jinping a Mosca da Vladimir Putin.

Russia-Cina: Xi a Mosca, vede Putin e stasera insieme al Bolshoi

Il presidente russo, Vladimir Putin, e quello cinese, Xi Jinping, si sono incontrati a Mosca, nella prima parte della visita del leader di Pechino in Russia, incentrata sui negoziati bilaterali. I due capi di Stato si vedranno al Cremlino prima in formato ristretto e poi allargato ai membri delle rispettive delegazioni, che includono diversi ministri di governo e top manager delle principali compagnie. Xi ha in programma anche un bilaterale con il premier, Dmitri Medvedev.

Subito dopo, e' prevista la firma di alcuni documenti e le dichiarazioni alla stampa dei due leader, che parteciperanno poi al ricevimento di Stato in onore dell'ospite cinese. A quanto reso noto dal Cremlino, ai due presidenti verranno mostrati, nel cortile del Palazzo del Cremlino, i prodotti di una casa automobilistica cinese che sta per aprire una fabbrica nella regione russa di Tula, prima di spostarsi a presiedere al trasferimento di due panda giganti allo zoo di Mosca. In serata Xi e Putin saranno al teatro Bolshoi, per le celebrazioni dell'anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche. La seconda parte della visita, sara' caratterizzata dalla partecipazione del presidente cinese al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che ha preso il via oggi nella ex capitale degli zar e si concludera' l'8 giugno.

Russia e Cina mai così vicine, spinte insieme dagli Usa

"Sono certo che questa visita porterà i suoi frutti", ha dichiarato Xi all'arrivo all'aeroporto di Mosca-Vnoukovo, dove il presidente cinese è stato accolto con grandi onori. Questa visita "spingerà allo sviluppo delle relazioni russo-cinesi, a un partenariato globale e a un'interazione strategica in una nuova era", ha aggiunto Xi Jinping, citato dalle agenzie di stampa russe. "Negli anni recenti le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti in gran parte grazie alla sua diretta partecipazione": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi al leader cinese Xi Jinping all'inizio del loro incontro al Cremlino. Un avvicinamento dovuto anche se non soprattutto dall'atteggiamento degli Stati Uniti, che non solo hanno aperto le ostilità con Pechino ma devono ancora usare Mosca come spauracchio per evitare la convergenza dell'Europa a trazione tedesca con la stessa Cina. La domanda è: fino a quando questa alleanza tra Russia e Cina potrà durare? Quanto gli interessi dell'ascendente Pechino possono creare qualche fastidio a Mosca?