Xi Jinping piace più di Trump. Michelle Obama e Gates i più ammirati al mondo

Michelle Obama e Bill Gates i più ammirati al mondo.Xi batte Trump

L'ex first lady americana Michelle Obama è la donna più ammirata del pianeta. Lo rivela l'ultimo sondaggio di YouGov che mette al primo posto, tra gli uomini, Bill Gates. Nella top 20 di YouGov, il presidente Donald Trump è quattordicesimo tra gli uomini (in salita di 2 posizioni), seguito da Papa Francesco al 15esimo posto e preceduto, al quarto posto, dal presidente cinese Xi Jinping. La Cina tira più degli Stati Uniti, almeno in politica.

Michelle Obama è seguita da Oprah Winfrey, al secondo posto e da Angelina Jolie al terzo posto. Solo quarta la regina Elisabetta. La first lady Melania è una new entry nella classifica delle 20 donne più ammirate del pianeta e si è piazzata al 19esimo posto, dopo la premier britannica Theresa May. L'ex first lady Hillary Clinton è all'ottavo posto e la cancelliera tedesca Angela Merkel è al 12esimo posto dopo la pop star Madonna.