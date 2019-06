Xi Jinping spinge Kim a parlare con Trump. Carta vincente della Cina sui dazi?

È la prima visita di un presidente cinese in Corea del Nord da 14 anni quella avviata da Xi Jinping. E al capo dello Stato cinese, al suo arrivo a Pyongyang insieme alla moglie, è stata riservata un'accoglienza in pompa magna: a riceverlo c'era Kim Jong Un in persona, con il quale ha poi passato in rassegna le truppe. Per lui sono stati esplosi 21 colpi di cannone.

Nord Corea: Xi auspica ritorno a dialogo con Usa, Cina "costruttiva"

Il presidente cinese, Xi Jinping, auspica che Stati Uniti e Corea del Nord proseguano il dialogo per la denuclearizzazione della penisola coreana, e che facciano progressi. Lo ha dichiarato lo stesso Xi oggi a Pyongyang, dove ha incontrato il leader nordcoreano, Kim Jong-un nella sua prima visita in Corea del Nord da presidente. Xi ha aggiunto che Pechino è pronta ad avere "un ruolo costruttivo" nella risoluzione della questione della penisola coreana e che l'amicizia tra Cina e Corea del Nord "non sara' scossa da cambiamenti nella situazione internazionale".

Coree: Kim, no risposte positive a nostri sforzi per evitare tensioni

Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha lamentato di non avere ricevuto una "risposta positiva" agli sforzi fatti per evitare tensioni nella penisola coreana, aggiungendo che questo "non è quello che la Corea del Nord vuole vedere". Kim è stato citato dall'emittente televisiva statale cinese, China Central Television, dopo l'incontro di oggi con il presidente cinese, Xi Jinping, a Pyongyang, in quello che appare un richiamo diretto al dialogo con gli Stati Uniti, in fase di stallo dopo il summit di Hanoi con il presidente Usa, Donald Trump, da cui non è scaturito un accordo per l'abbandono delle armi nucleari da parte del regime nord-coreano in cambio di un alleviamento dalle sanzioni.

La distensione con la Corea carta negoziale per Pechino?

La posizione propositiva della Cina può rappresentare una carta importante che Pechino si potrà giocare nell'ambito dei complicati negoziati con gli Stati Uniti sulla cosiddetta trade war. Un possibile ruolo nella soluzione della crisi che riguarda Pyongyang può essere un'altra delle armi negoziali a disposizione di Xi Jinping nella variegata e complessa partita con Donald Trump.