Yemen, i ribelli houthi bombardano aeroporto in Arabia Saudita

YEMEN: HOUTHI ANNUNCIANO ATTACCHI CON DRONI CONTRO AEROPORTO IN ARABIA SAUDITA

I ribelli sciiti Houthi, attivi in Yemen, avrebbero lanciato attacchi con droni contro l'aeroporto di Abha, nel sudovest dell'Arabia Saudita. Lo ha riferito la tv degli Houthi, 'al-Masirah'. Al momento non ci sono riscontri dall'Arabia Saudita. Lo scorso 8 agosto i ribelli sciiti avevano annunciato un altro bombardamento contro l'aeroporto di Abha con l'ausilio di due droni, sostenendo di aver colpito una torre di controllo e altri obiettivi sensibili. Tuttavia tale versione e' stata in seguito smentita dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita che in una nota ha precisato che i due droni sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea. Gli Houthi, che controllano la capitale yemenita Sana'a e parte del nord del paese, hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi in Arabia Saudita negli ultimi mesi.