Yemen, ok dei separatisti ai colloqui di pace con l'Arabia Saudita

YEMEN: LEADER SEPARATISTI, 'OK A COLLOQUI DI PACE MEDIATI DA ARABIA SAUDITA'

Il leader del Consiglio transitorio del Sud (Stc) Aidarus al-Zubaidi, che guida la protesta dei separatisti nel sud dello Yemen, si è detto disposto a partecipare ai colloqui di pace mediati dall'Arabia Saudita. L'apertura arriva dopo gli scontri, in corso dall'8 agosto ad Aden, che secondo le Nazioni Unite sono costati la vita ad almeno 40 persone, mentre altre 260 sono rimaste ferite. Al-Zubaidi si è inoltre impegnato a rispettare una tregua ad Aden, dove i separatisti hanno preso il controllo del palazzo presidenziale e di tre caserme. In un discorso rilanciato dal sito del Stc, al-Zubaidi ha affermato che le violenze della scorsa settimana sono state ''provocate'' dalle forze lealiste del presidente yemenita Abd Rabbo Mansour Hadi. Ai separatisti sarebbero state lasciate ''solo due opzioni'', secondo al-Zubaidi: ''difendersi da soli o arrendersi e accettare di rinunciare alla loro giusta causa''. Il leader separatista ha quindi affermato che i lealisti volevano ''mettere in atto un piano che prevedeva l'assassinio dei nostri leader. E poi provocare il nostro popolo ed eliminare la nostra presenza''.

La quantità di armi e di munizioni in possesso delle forze lealiste sarebbe ''sufficiente a combattere il nemico iraniano Houthi su tutti i fronti senza il sostegno della coalizione (guidata dall'Arabia Saudita, ndr) per almeno 12 mesi'', ha aggiunto al-Zubaidi. Ma il leder del Stc ha spiegato che i separatisti sono ''pronti a lavorare in modo responsabile insieme all'Arabia Saudita nell'affrontare questa crisi'' e a ''partecipare all'incontro convocato dal Regno dell'Arabia Saudita con la massima disponibilità''. "Ribadiamo il nostro impegno a continuare il cessate il fuoco'', come chiesto sabato dalla coalizione militare araba guidata da Riad, ha aggiunto. Ieri anche il governo yemenita si è impegnato nel rispetto della tregua e da allora non ci sono notizie di nuovi scontri.