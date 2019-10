Zte: "Il 5G cambierà il mondo. Golden power? Controlli giusti ma per tutti"

Alessio De Sio, quali sono le novità principali portate da Zte a Smau 2019?

Come prodotti abbiamo portato il nostro nuovo telefono 5G, l'Axon 10 Pro. Un telefono assolutamente performante non soltanto dal punto di vista del design ma anche e soprattutto da quello delle prestazioni. E' possibile utilizzare il nostro telefono con la realtà aumentata e vivere dunque un'esperienza completamente immersiva. Sono applicazioni che avremo quotidianamente sui nostri smartphone e che i visitatori di Smau hanno potuto iniziare a sperimentare in prima persona. Il 5G non solo ci consentirà di scaricare un film in pochissimi secondi ma soprattutto di vivere la nostra realtà in un modo completamente differente e che oggi ancora non riusciamo a comprendere. L'altro prodotto molto innovativo portato a Milano è il Tracker, che è un sistema di supporto e segnalazione pensato per persone che si sentono male e che sono in aree non facilmente raggiungibili. Si tratta di un piccolo segnalatore che permette in caso di pericolo, e anche laddove ci sia scarsissima copertura, di essere immediatamente in contatto con i medici e ricevere soccorso. Questi sono solo alcuni esempi di come il 5G migliorerà le nostre vite e potrà anche contribuire a salvare vite umane. Dal 5G all'Internet of Things il mondo in cui viviamo cambierà presto, dalla dimensione domestica a quella industriale. Alla base della nostra vita di tutti i giorni ci saranno una serie di prodotti di cui fino a poco tempo fa non potevamo neanche immaginare l'esistenza.

Zte Corporation, fornitore internazionale di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'internet mobile, è stato tra i principali operatori presenti alla 56sima edizione del salone dell'innovazione e delle tecnologie digitali SMAU 2019 a Milano. La multinazionale cinese, che in Italia è attiva con un piano di investimenti su innovazione e sicurezza (recentemente inaugurato il primo laboratorio italiano di cybersecurity), parallelamente a un programma di valorizzazione dei giovani talenti italiani, ha presenta la sua visione del futuro attraverso una serie di soluzioni pensate sia per l'azienda che per il singolo consumatore. I temi principali della presenza di Zte all'esposizione milanese sono stati l'internet of things e il 5G, tecnologie aperte ai visitatori e sperimentabili allo stand dell'azienda. Presenti allo stand Zte gli smartphone di nuova generazione come il 5G Zte Axon 10 Pro Series, uno spazio dedicato alle demo 5G, quello IoT e quello di Mobile BroadBand e Fixed Wireless. Per capire tutte le potenzialità dello smartphone '5G Zte Axon 10 Pro Series' è stato allestito un angolo sperimentale, in cui il pubblico ha potuto provarlo con gli occhiali 'AR glasses'. Affaritaliani.it ha potuto sperimentare direttamente un'esperienza 5G immersiva grazie alla tecnologia della realtà aumentata e grazie all'introduzione di Elsa Rocco, sales account di Zte, che ha illustrato tutte le potenzialità dei nuovi prodotti. Tra questi lo Zte 5G Indoor Router MC801A, un router dotato di sim ma con una connessione a velocità fibra e in grado di portare internet anche nelle zone più isolate, e un device tracker progettato per assistere bambini, anziani, animali domestici "ma anche oggetti come le valigie", spiega Elsa Rocco.

Tanti non esperti forse pensano ancora che passare dal 4G al 5G sarà come passare dal 3G al 4G. Perché invece non è così?

La novità del 5G non è solo quella di poter scaricare il film in due secondi o di poter scaricare in contemporanea tanti film. Queste sono comodità, ma il 5G ci cambierà anche la vita. Essendo un segnale molto più potente ci consentirà di utilizzare tutta una serie di applicazioni alla nostra quotidianità. Faccio un esempio: noi abbiamo sviluppato con l'Università de L'Aquila un'applicazione che consente di avvertire in tempo reale, con uno scarto di 0,3 decimi di secondo, la popolazione dell'arrivo di una scossa di terremoto. Immaginiamo questi sensori, dotati di un segnale tarato sulla scala Richter, posizionati all'interno di una scuola e le porte antipanico che si aprono non appena parte una scossa. Pensiamo a quante vite umane sarà possibile salvare grazie a questa semplice applicazione. Tra qualche settimana a Roma avvieremo un'applicazione per il monitoraggio di alcuni edifici storici. Sempre attraverso il 5G e dei sensori sarà possibile sapere in anticipo se ci sono rischi di cedimenti strutturali. In futuro potremo evitare casi come il crollo del tetto della Chiesa dei Falegnami. Questi sono solo degli esempi di come si può migliorare la nostra vita con il 5G. Tornando alle comodità e all'entertainment, saremo in grado di vivere le partite di calcio o di qualsiasi altro sport in prima persona. Immaginatevi di vedere una partita e di viverla in contemporanea su tutti e 22 i giocatori in campo. Si potrà, per esempio, scegliere di essere Ronaldo e quindi vedrete quello che farà lui in prima persona oppure si potrà scegliere di essere il difensore che lo marca. E poi stanno sviluppando tante altre applicazioni in diversi ambiti, dall'agricoltura alla sanità.

Quanto è radicata la presenza di Zte in Italia e quali sono le sue prospettive?

Zte è in Italia da 14 anni ma la presenza è "esplosa" due anni fa, quando dalla Cina si è deciso di investire in maniera massiccia nel nostro Paese e di renderlo l'hub europeo. Questo ha portato a un piano di investimenti di mezzo miliardo di euro in cinque anni, all'assunzione di circa seicento dipendenti e l'apertura di 14 sedi da Torino fino a Palermo. Zte ha realizzato la nuova linea superveloce di Wind Tre, abbiamo lavorato e lavoriamo con Linkem, Fastweb, GO Internet ma anche Poste Italiane per quanto riguarda il Wi-Fi. Forniamo sia l'infrastruttura di rete sia i device che possiamo utilizzare dentro casa. Per esempio la Android Tv, che ci consente di connettere il telefono alla televisione, è fatta da Zte.

Come si pone Zte di fronte al golden power del governo?

Noi abbiamo un approccio tranquillo e proattivo. Prendiamo atto di quelle che sono le decisioni del governo. Non siamo contrari, anzi riteniamo giusto che il governo, qualsiasi governo, voglia effettuare controlli nell'ambito della sicurezza. Allo stesso tempo crediamo che sia opportuno che il controllo avvenga per tutti i player e non soltanto per alcuni. Noi cerchiamo di dare un contributo molto trasparente e per questo abbiamo aperto un laboratorio cybersecurity a Roma, un esempio unico per ora tra le aziende del settore. Siamo anche gli unici a mettere a disposizione dei nostri clienti il codice sorgente. Lavoriamo col parlamento e col governo per farci conoscere e dimostrare che siamo totalmente trasparenti e anzi desiderosi di avere una collaborazione al cento per cento con le istituzioni. Tra l'altro, abbiamo condotto una sperimentazione di un anno e mezzo a Prato e L'Aquila con Open Fiber che è stata monitorata dal Mise. Abbiamo rapporti con tutti i partiti presenti in parlamento. E' un lavoro che proseguiremo perché ci rendiamo conto che, essendo un'azienda che investe meno di altre in pubblicità mediatica, abbiamo necessità di farci conoscere e apprezzare. Questa è un'azienda che in Italia ha assunto centinaia di italiani in un anno e, attraverso il suo indotto, fa lavorare duecento aziende italiane che hanno generato duemila assunzioni. Tra diretti e indiretti, la presenza di Zte in Italia consente di pagare lo stipendio a 2500 famiglie. Credo che sia un elemento, anche per la politica, di cui tener conto. Aggiungo che siamo attivi anche in ambito culturale e giovanile: abbiamo una forte partnership con l'Università de L'Aquila, sponsorizziamo l'Alcione, che è una realtà calcistica importantissima non solo di Milano ma di tutto il nord Italia, una società di ginnastica e stiamo realizzando con l'Università di Tor Vergata un Career Day per assumere nuovi ingegneri di cybersecurity per il nostro laboratorio. Zte investe molto sui talenti italiani. In generale credo che la Cina dovrebbe essere vista come una grande opportunità per il sistema economico italiano.

Come sono cambiati, se sono cambiati, i rapporti con l'adesione dell'Italia alla Belt and Road e con il cambio di governo?

Per noi non è cambiato sostanzialmente nulla anche perché la Belt and Road è un processo distaccato da quelle che sono le nostre dinamiche. Devo dire che con i due governi dell'ultimo anno e mezzo non ci sono al momento differenze. Il nostro approccio è sostanzialmente lo stesso.

Ora al centro dello scontro tra Stati Uniti e Cina c'è (anche) Huawei, che è finita nel mirino di Washington. Zte ci è passata due anni fa. Come siete usciti da quel momento? Ci sono state ripercussioni?

Noi due anni fa abbiamo avuto un ban dagli Stati Uniti un po' diverso rispetto a quello in corso per altre aziende. Di fatto abbiamo pagato una multa importante, siamo stati fermi alcuni mesi e siamo ripartiti. L'azienda nel mondo si è ripresa molto bene, stabilendo nel 2019 il record di fatturato e di risultati. Ora il ban è solo un ricordo, che comunque ci ha permesso di crescere come manager e come azienda e di dimostrare che siamo in linea con tutte le normative internazionali, sulle quali Zte è rigidissima.

Pensa che possa cambiare qualcosa in Europa dopo il recente report sul 5G?

Noi non facciamo valutazioni politiche. Prendiamo atto di quelle che sono le normative o le indicazioni e facciamo della trasparenza e del rispetto delle regole un dovere fortissimo. Rispettiamo tutto ciò che viene regolamentato, cercando di far comprendere che siamo un'azienda globale che investe circa il 12 per cento dei suoi 13 miliardi di dollari di fatturato nel mondo in ricerca e sviluppo dando impulso ai territori.

Quali conseguenze potrebbero esserci per chi, per vari motivi o scelte, dovesse restare indietro sul 5G?

Io credo che tutti dovranno più o meno allinearsi al 5G. Così come già oggi si utilizzano gli smartphone per fare comunicazione, transazioni bancarie, acquisti e tante altre azioni, allo stesso modo il 5G sarà la nostra quotidianità. Ci darà tante applicazioni sia per il divertimento che per migliorare la nostra vita o addirittura salvarla. Come dieci anni fa era impensabile utilizzare uno smartphone per fare le nostre attività quotidiane oggi non riusciamo ancora a capire come tra un anno, un anno e mezzo, attraverso il 5G noi riusciremo a fare praticamente tutto, a comunicare con tutto e con tutti, dall'elettrodomestico di casa alle applicazioni per il mondo dell'industria. Sarà un cambiamento, sviluppato anche attraverso l'intelligenza artificiale, di usi e costumi nostri che ci consentirà di vivere il futuro già nel nostro presente. Quello che vedevamo tante volte nei film sta già per diventare realtà.

La guerra commerciale o guerra tecnologica, o ancora seconda guerra fredda come la definisce qualcuno, in corso tra Stati Uniti e Cina può portare a un decoupling? E se esiste questo rischio che cosa si può fare per scongiurarlo?

Dico soltanto che il mondo è globale e va avanti. Non è possibile fermare la tecnologia, fortunatamente, perché altrimenti saremmo indietro di cento anni. Credo che alla fine tutti troveranno un modo di allinearsi agli standard tecnologici più elevati. E' un'esigenza non solo del mondo dell'industria ma di tutti i cittadini avere possibilità di utilizzare una tecnologia super performante.

Tra Italia e Cina c'è una conoscenza reciproca già adeguata o si potrebbe fare di più? Si può migliorare in qualcosa per cogliere più opportunità?

Io mi ricordo venti anni fa, quando ero un ragazzino: i giovani italiani, se potevano, andavano in America. Oggi conosco persone che invece vogliono fare un'esperienza, non solo di studio o di lavoro ma anche di vita, in Cina. Se posso dare un consiglio è quello di guardare alla Cina e all'Oriente con grande curiosità e grande interesse. Chi va in Cina o ha la possibilità di lavorare con i cinesi può notare un grande desiderio di integrazione culturale e sociale e un grande rispetto nei confronti della storia e della creatività italiana. Noi italiani dovremmo imparare ad aprirci di più nei confronti della Cina. Questa non è un'idea politica ma culturale e sociale che ho maturato lavorando per Zte.

@LorenzoLamperti