Giorgetti al Tesoro, Bagnai agli Affari Ue, Tria commissario europeo. Inside

Giovanni Tria commissario europeo, Giancarlo Giorgetti ministro dell'Economia e Alberto Bagnai al posto di Paolo Savona al dicastero delle Politiche Ue. A metà pomeriggio fonti di entrambi i partiti della maggioranza rivelano ad Affaritaliani.it gli ultimissimi rumor che stanno rimbalzando insistentemente tra Palazzo Chigi, Montecitorio e Palazzo Madama. L'attuale responsabile di Via XX Settembre, spesso in contrasto con il M5S, andrebbe a Bruxelles come commissario Ue, visti anche i buoni rapporti costruiti in questi mesi con i partner europei. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio lascerebbe Palazzo Chigi per andare alla guida del Tesoro, così come lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva suggerito un anno fa dopo la bocciatura di Savona all'Economia. E, visti i risultati delle elezioni europee, la Lega avrebbe anche il ministero delle Politiche europee con il professore Alberto Bagnai, economista che cerca sempre il dialogo e attualmente presidente della Commissione Finanze al Senato. In questo modo il peso del Carroccio nel governo aumenterebbe notevolmente e, al tempo stesso, Luigi Di Maio si terrebbe Elisabetta Trenta alla Difesa, Giulia Grillo alla Salute, Danilo Toninelli alle Infrastrutture e Sergio Costa all'Ambiente.

E intanto a difesa di Giulia Grillo scende in campo Beppe Grillo...

Governo: endorsement Beppe per Giulia, Garante M5S difende Grillo - Beppe difende Giulia, accreditandole un "risultato storico". Il Garante M5s tesse le lodi "della nostra Giulia Grillo" e spiega, dal suo blog personale, di aver "ricevuto qualche giorno fa" una lettera del ministro della Salute "su un tema importantissimo, che ci ha visto sempre in prima linea: il costo dei farmaci". "Senza trasparenza nel mercato farmaceutico non ci puo' essere vera competizione; e' un tema fondamentale per il nostro Paese, perche' e' direttamente legato alla sostenibilita' del Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea Beppe Grillo. "2 miliardi di persone nel mondo - ricorda - non hanno accesso a farmaci essenziali; noi con questa proposta abbiamo disegnato un cambiamento epocale davanti il mondo intero". "Molti successi non li trovate in prima pagina, per questo voglio che anche voi possiate leggere cio' che mi ha scritto Giulia. Ed esserne orgogliosi", annota accludendo il testo della ministra omonima.