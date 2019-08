Giorgetti: "Governo M5s-Pd contro gli italiani. E' la loro morte politica"

Crisi, Giorgetti: governo M5s-Pd e' contro popolo italiano

"Credo che fanno il loro bel governo, non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri". Lo ha detto, a proposito della nascita di un governo appoggiato da M5s e Pd, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando al BerghemFest.

Giorgetti: governo M5S-Pd e' investimento per la Lega

"Questo governo lo vedo come investimento per la Lega e per Salvini, e' la morte del Movimento 5 Stelle e del Pd in una botta sola".

GOVERNO, GIORGETTI: 'ERRORE SALVINI E' STATO VINCERE EUROPEE CON 34%'

"L'errore fondamentale di Salvini e della Lega è stato vincere le elezioni europee con il 34%"

Milano-Cortina, Giorgetti: legge olimpica la fara' qualsiasi governo

"Oggi hanno fatto la riunione gli enti locali a Milano: qualsiasi governo ci sara' fara' la legge olimpica che abbiamo concordato. Non c'e' alcun problema". Cosi', arrivando al BerghemFest, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, dopo il vertice a Milano tra gli enti locali in cui e' emersa la necessita' di una legge speciale entro novembre per le Olimpiadi del 2026.

Autonomia, Giorgetti: riforma non si sarebbe fatta lo stesso

"Tanto non si faceva niente lo stesso". Cosi' il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, a margine del BerghemFest, ha risposto a chi gli chiedeva se con la caduta del governo e la nascita di un esecutivo senza la Lega, fosse dispiaciuto che sia saltata la riforma sull'autonomia differenziata.

AUTONOMIA, GIORGETTI: 'CON M5S NON SI FACEVA NIENTE'

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, non è dispiaciuto che l'autonomia differenziata venga archiviata con la fine del governo gialloverde, perché "tanto non si faceva niente lo stesso". Lo ha detto lo stesso Giorgetti a margine della festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.