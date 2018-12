Giorgetti, il Fico della Lega?

Ma tra il prenipotenziario storico della Lega Giancarlo Giorgetti che attacca ad ogni pie’ sospinto il governo di cui è magna pars e silura appena può l’alleato Movimento Cinquestelle, partner contrattuale, e il leader della Lega Matteo Salvini, costretto a sopire e troncare e spegnere le fiamme accese dal suo braccio destro, c’è un’intesa sottobanco e un gioco delle parti?

O Giorgetti è il Fico della Lega e lavora per se’ e per il suo futuro, magari alla guida di un governo di Centrodestra che nasca sulla ceneri del Salvimaio e scarichi i grillini, come agognato in qualche antico Palazzo brianzolo?