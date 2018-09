Giorgetti: mai detto che esponenti M5s non sanno il diritto

"Mai detto né pensato che esponenti del movimento 5 stelle non conoscono il diritto. Il virgolettato che mi viene attribuito è totalmente inventato e privo di fondamento". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sull'apertura in prima della Stampa di oggi ("Giorgetti contesta il M5S. Errori gravi su Genova, non conoscono la legge") che ritiene "una forzatura, lontana dal mio pensiero e dalle mie parole. Dispiace che persino un quotidiano serio come La Stampa si abbandoni a questo sensazionalismo che sa di gossip più che di giornalismo".