Giorgetti: piano segreto? "Fantasia. C'è solo da lavorare e fare le cose"

Il cosiddetto 'piano Giorgetti', di cui oggi parlano alcuni quotidiani, per andare al voto anticipato e' una fantasia. Lo ha detto lo stesso sottosegretario Giancarlo Giorgetti a margine dell'inaugurazione di un centro postale a Cassago Brabbia (Varese). "Su questo non dico nulla - ha affermato - perche' se parlo vengo travisato e se non dico niente dicono che faccio il muso" . "Oggi ho letto cose sui giornali che non ho neanche mai immaginato, e' estate, Pogba e' gia' stato preso dalla Juventus...'.

"Penso - ha proseguito Giorgetti, parlando nel suo paese natale, dove e' stato sindaco - che quando dovranno parlare parleranno coloro che hanno titolo per farlo". Ora, secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio "c'e' soltanto da lavorare e fare le cose". Quanto a possibili dimissioni, "io non valuto niente - ha detto - e faccio il mio mestiere, fin quando riesco a farlo lo faccio e questo vale anche per il Governo".