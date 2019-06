Giorgetti-Ue, la conferma. "Commissario in materie economiche alla portata"

Nella prossima Commissione europea quelle del Commissario alla concorrenza o all'industria "sono secondo me le due figure interessanti e alla portata" dell'Italia. Lo ha affermato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, oggi al convegno dei Giovani Imprenditori. "Io Commissario? - ha aggiunto scherzando - dovro' riflettere su qual e' la pena minore".

Ue, Giorgetti: "Commissario concorrenza-industria interessante"

"Un commissario all'industria o alla concorrenza sarebbero interressanti è alla nostra portata". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti a Rapallo intervenendo al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria / Facebook Giovani Imprenditori Confindustria

GOVERNO: GIORGETTI, 'CONDIZIONI DURATA SI STANNO VERIFICANDO'

"Le condizioni per la durata del governo "si stanno verificando". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria.

CONTI PUBBLICI: GIORGETTI, 'MONOPOLI SI GIOCA IN DUE, E' QUESTIONE DI FIDUCIA'

"Al Monopoli a cui ogni tanto giocavo anche io da ragazzo, si gioca minimo in due. E' come la moneta: se dai fiducia alla moneta che ti dò, questa acquista valore e la si prende". E' il sottosegretario alla presidenza, Giancarlo Giorgetti, a tornare sulle critiche rivolte dai giovani imprenditori all'ipotesi di pagare i debiti della Pa con mini bot. "E' evidente che si tratta di proposte che devono essere condivise. Non è una proposta imprudente ma appunto una proposta da discutere che fa parte del programma. Se poi qualcuno ha interesse a enfatizzare, e non è Draghi , per far alzare lo spread....il problema sono le dichiarazioni più o meno maldestramente rilasciate per colpa dei politici o enfatizzate per volontà espressa...", conclude.

UE: GIORGETTI, 'NO SCONTRO CONTRO EUROPA, MA ALL'INTERNO PER DIFESA INTERESSI'

"L'Italia deve avere un atteggiamento non remissivo ma consapevole della propria forza. Non dobbiamo fare uno scontro contro l'Europa ma portare lo scontro all'interno dell' Europa per difendere i nostri interessi nazionali cosa che purtroppo la politica italiana ha perso un po' per strada". Così' il sottosegretario alla presidenza, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento dal palco del convegno dei giovani imprenditori in corso a Rapallo. Un atteggiamento come quello che hanno avuto Francia e Germania: "Vedo che i francesi quando devono difendere i propri interessi, che siano Fincantieri o Renault, o i tedeschi quando devono difendere gli interessi delle proprie banche sono capaci di portare lo scontro in Europa e vincerlo. Spero perciò che l'Italia sappia fare altrettanto", aggiunge. "Non dobbiamo fermarci a dichiarazioni di guerra mediatica ma portare queste cose pragmaticamente sul terreno delle guerra e giocarcele li' le carte. E' questo che deve fare l'Italia in Europa con un atteggiamento non remissivo e consapevole della nostra forza senza piangerci addosso", conclude.