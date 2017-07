Giorgia Meloni contro Maria Elena Boschi: Scandalosa pubblicità a Renzi - FOTO

Giorgia Meloni è furibonda contro Maria Elena Boschi, e l'oggetto del contendere è Matteo Renzi. O meglio il suo libro Avanti, ai vertici delle classifiche e caso editoriale dell'estate 2017. La Meloni scrive su facebook: "Scandaloso quel #Avanti per fare pubblicità al libro di Renzi coi soldi dei contribuenti italiani. Il Pd non ha alcun rispetto delle istituzioni. Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale presenterà un'interrogazione parlamentare.

La leader di FdI ce l'ha particolarmente con un tweet di Maria Elena Boschi: "Domani al via domande #bonus nido del #MilleGiorni: 1000euro per famiglie con figli fino a 3 anni. Adesso #avanti con politiche per maternità".

In altri termini, Giorgia Meloni accusa la Boschi di utilizzare l'hashtag #avanti affinché il titolo del libro di Renzi diventi trend topic. Effettivamente il tweet incriminato non è l'unico in cui la sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha inserito l'hashtag. I casi sono tantissimi, come vediamo nella gallery. Coincidenza o disegno?