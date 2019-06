Politica

Mercoledì, 5 giugno 2019 - 20:15:00 Giorgia Meloni fa campagna acquisti. Menia lascia Salvini per FdI FdI, Meloni: Noi abbiamo lanciato da tempo un appello da un lato per ricomporre la destra e dall'altro per allargare FdI ad altre culture politiche