Giorgia Meloni: "Fdi casa inclusiva. Ad Atreju partirà la seconda fase"

"La prossima potrebbe essere una stagione decisiva per il futuro dell'Italia e noi vogliamo farci trovare pronti". Lo ha detto nel corso della riunione con i gruppi parlamentari di FdI allargata ai dirigenti, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



"Lo scorso anno - ha aggiunto - la nostra scommessa e' partita da Atreju con l'appello al quale tanti risposero. Sara' ancora Atreju il luogo in cui tutto accade. In vista di questa manifestazione, voglio rivolgere oggi un nuovo e ultimo appello. A tutti coloro che si sono riconosciuti nei valori del centrodestra, che credono nella cultura e nella identita' italiana dico: e' Fratelli d'Italia la casa inclusiva, meritocratica e coerente che stavate cercando".



"Aiutateci a farne il grande partito sovranista e conservatore di cui l'Italia ha bisogno- ha detto ancora-. Una casa di tutti quelli onesti e preparati che vogliono fare la loro parte per questa nazione. Atreju sara' il momento nel quale decideremo, con chi ha scelto di aderire, le regole e il percorso per la seconda fase di Fratelli d'Italia, per rendere ancora piu' solido un grande movimento sovranista e conservatore".