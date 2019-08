Giorgia Meloni incalza Salvini. "Bene in piazza, ma facciamolo subito"



Giorgia Meloni, che venerdì 30 agosto, dalle ore 20 alle ore 21, interverrà a La Piazza (Ceglie Messapica, Brindisi, in piazza Plebiscito), la kermesse con i big della politica organizzata da Affaritaliani.it in collaborazione con il comune di Ceglie Messapica, risponde a Matteo Salvini. "Va bene scendere in piazza, ma facciamolo subito".



La manifestazione annunciata dalla Lega il 19 ottobre? "Bene Salvini che ci ha ripensato, quello che mi chiedo però è: perché aspettare due mesi per fare una cosa da solo? Il momento di scendere in piazza è ora". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, interpellata dall'Adnkronos, commenta l'iniziativa lanciata oggi da Matteo Salvini. Meloni invita piuttosto il numero uno della Lega ad aderire alla mobilitazione annunciata da Fdi e che si terrà a stretto giro: "Le Lega - è l'esortazione di Meloni - venga a dire no al governo con noi quando si vota la fiducia". E ancora. "La nostra manifestazione - continua Giorgia Meloni - è aperta a tutti gli italiani che vogliono manifestare il loro dissenso, indipendentemente dal partito che votano. Penso ad esempio ai troppi elettori cinquestelle traditi da questo inciucio col Pd'. Sulla manifestazione contro il governo giallorosso che sta per nascere sotto la guida di Giuseppe Conte la macchina organizzativa di Fratelli d'Italia sta già lavorando a pieno ritmo. Gli organizzatori avrebbero peraltro ricevuto adesioni da tutta Italia, compresi numerosi simpatizzanti leghisti e di Forza Italia. L'iniziativa del partito di Giorgia Meloni intende dare voce alla volontà della maggioranza degli italiani di tornare alle urne, concetto che la stessa leader di Fdi ha espresso dall'inizio della crisi e ribadito anche dopo le consultazioni con Mattarella.

"Ho annunciato una manifestazione di piazza davanti a Montecitorio contestuale al voto di fiducia. Appena avremo la data la comunicheremo a tutti gli italiani che non sono d'accordo. Non è giusto fare un governo semplicemente per impedire agli italiani di mettercene un altro. Non è democrazia. Penso che molti italiani la pensino come me. Ho ascoltato il discorso di Conte e mi pare che si sposti molto a sinistra. Per esempio non si è capito cosa voglia fare circa l'immigrazione" Così Giorgia Meloni, leader FdI, allo speciale GR 'Diario della Crisi', in onda su Rai Radio1 e condotto da Diana Alessandrini e Claudio Vigolo, commentando le trattative delle ultime per la formazione di un nuovo governo. Per noi l'unico sbocco possibile di questa crisi è il voto. Un governo di partiti che si sono candidati dicendo agli elettori che si sarebbero combattuti è un inganno. Per questo scenderemo in piazza nel caso in cui si concretizzasse il patto della poltrona. Sarete dei nostri?". Lo scrive su twitter Giorgia Meloni, leader di Fdi.



Matteo Salvini dice di non accettare la definizione "sconfitto" letta sui "giornaloni". Facciamo una "sana opposizione per qualche mese poi si torna a vincere. Si governa", promette in diretta Facebook ai suoi sostenitori. "Io non sono nato per guidare un popolo sottomesso agli ordini di qualcuno - afferma con riferimento al futuro governo Pd-M5s - potete tirare a campare per un mese per un anno. Noi ci stiamo preparando", ha assicurato annunciando una manifestazione nazionale a Roma il 19 ottobre e confermando il raduno di Pontida il 15 settembre. "Segnatevi queste date: saranno giornate di orgoglio, coerenza e futuro".