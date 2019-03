Giorgia Meloni: "Stiamo lavorando a un governo con la Lega senza i grillini"

Occhi puntati su Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, reduce dal grande successo negli Stati Uniti, dove ha partecipato alla Conservative political action conference a Washington. Potrebbero essere i deputati e senatori della giovane leader sovranista a votare a favore di un governo Conte se messo in crisi numericamente (soprattutto al Senato) dalle espulsioni previste di alcuni parlamentari grillini? Ho posto questa domanda cruciale a Giorgia Meloni, la quale, con la consueta chiarezza e determinazione, fuga ogni dubbio: non contino su di lei per puntellare la maggioranza gialloblù, il suo progetto è un altro, molto più ambizioso.

Se a seguito dell'espulsione di qualche grillino la maggioranza gialloblù viene meno, Fratelli d'Italia è disposta a entrare in maggioranza?

"Ho risposto molte volte a questa domanda. Diciamo che non è nelle nostre corde fare la ruota di scorta e dispiace venir visti così. Facemmo una scelta ponderata quando abbiamo deciso di non far parte di questo governo perché ritenevamo che non avrebbe potuto fare quello per cui la maggioranza degli italiani ci aveva votato. Soprattutto sul piano economico, ma anche sui temi più vicini a noi come immigrazione, sicurezza, legittima difesa, i compromessi che la Lega è costretta ad accettare sono moltissimi (sul global compact se non fosse stato per il blitz di Fdi in aula la scorsa settimana il governo non si sarebbe mai deciso a dire no). Noi stiamo facendo un lavoro prezioso per gli italiani: non abbiamo atteggiamenti pregiudiziali verso il governo, votiamo quello che condividiamo e combattiamo quello che consideriamo dannoso. Non aspettiamo di entrare con i Cinquestelle al governo. Noi lavoriamo per un altro governo e a questo scopo stiamo costruendo partendo da Fdi un grande movimento alleato ma distinto dalla Lega che insieme alla Lega possa far nascere un governo senza grillini. Se gli italiani ci aiuteranno confermando e migliorando le nostre ottime performance elettorali di queste settimane (quasi 7% in Abruzzo, 5% in Sardegna etc) ci saranno i presupposti".



