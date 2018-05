Giorgia Meloni sull'aggressione di un nigeriano a due donne a Roma

Via Galilei, una strada centrale di Roma, quartiere Esquilino, vicino alla stazione Termini.

Un nigeriano di 25 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, aggredisce due donne le cui urla richiamano due carabinieri aggrediti, a loro volta, dall’extracomunitario a calci e pugni.

Solo dopo una colluttazione si riesce ad arrestarlo.

Uno dei tanti episodi che ormai avvengono quasi giornalmente nelle nostre città e purtroppo ormai una “non notizia”.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, scrive sul suo profilo Facebook:

"La soluzione della sinistra: approvare una legge per addestrare le forze di polizia all'uso delle risorse della non violenza; più soldi per accogliere i clandestini. La soluzione di Fratelli d'Italia: rimpatrio immediato per chi entra illegalmente in Italia e per chi viene a casa nostra a delinquere; più soldi alle forze dell'ordine che ci difendono nonostante i deliri dei governi di sinistra". Dunque, aggiunge: "Voi quale soluzione preferite?".

Segue dibattito sui social con molti interventi indignati che mettono in luce la questione della sicurezza relativamente alla immigrazione clandestina con molte critiche al governo Gentiloni che viene percepito non solo debole ma anche propenso a perpetuare uno stato di illegalità.