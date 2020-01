Giorgia Meloni: "Vinte le Regionali, chiederemo il ritorno al voto"

Se il centrodestra vincerà le Regionali "un minuto dopo chiederemo di andare alle elezioni". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Contro una legge elettorale proporzionale, aggiunge, "vanno fatte le barricate" mentre per difendere Salvini sul caso Gregoretti, fa sapere, "siamo pronti a scendere in piazza". Sul fatto che Fratelli d'Italia è l'unico partito che non ha firmatari tra i richiedenti del referendum sul taglio dei parlamentari, spiega:

"Per coerenza. Abbiamo sostenuto questa riforma fin dall'inizio, non avevamo motivo di cambiare idea". Sul cambio di posizione della Lega che ha aggiunto firme per salvare il referendum, risponde: "Posso comprendere chi, pur avendo sostenuto il taglio, spera che la tentazione di votare per 945 parlamentari e non 600 acceleri il ricorso alle urne, ma temo possa accadere anche il contrario: chi vuole restare abbarbicato alla poltrona potrà dire che è meglio non votare prima del referendum proprio per ragioni "nobili", cioè per salvare la riforma. E poi sono certa che questo governo non riuscirà ad andare avanti, con o senza il referendum". Lo dice perché spera di vincere sia in Calabria sia in Emilia-Romagna? "Se succederà, chiederemo immediatamente il voto".