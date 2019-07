Giorgia Meloni: "Voto a settembre. Governo tecnico? Scenario atroce"

Giorgia Meloni: "Bisogna andare a votare a settembre, governo tecnico sarebbe uno scenario atroce"

"Bisogna andare a votare a settembre, altrimenti rischiamo un governo tecnico, che sarebbe uno scenario atroce" - "Esistono vari scenari, o la tenuta di questo governo, ed è uno scenario che non mi tranquillizza, o un governo 5 stelle-Pd, come dimostrano alcuni amorosi sensi di queste ore. L'altro scenario è addirittura un governo tecnico modello patto del Nazareno allargato ai grillini sulla base di quanto abbiamo visto in Europa per la votazione di Ursula von der Leyen. Uno scenario ancora più atroce. Tutti gli scenari che non vedono il governo cadere in questi giorni sono preoccupanti, ecco perché continuo a dire che secondo me bisognerebbe andare a votare a settembre". Lo ha spiegato Giorgia Meloni intervistata da Maria Latella e Oscar Giannino a 24Mattino su Radio 24.

Meloni: “Commissione Ue di ricattatori. Belloni? Voglio un portafoglio economico”

“Abbiamo una Commissione europea di ricattatori”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino. “Proprio ‘ricattatori’, lo voglio ribadire. Ma a voi sembra normale – si è chiesto la deputata di FdI – che noi stiamo qui a dibattere sul fatto che, siccome una parte del governo italiano, nello specifico la Lega, non ha votato Ursula Von der Leyen, questo potrebbe non far conferire all’Italia il Commissario europeo che l’Italia vuole?”. Meloni quindi ha aggiunto: “Non è una concessione della von der Leyen darci un commissario alla nostra altezza, è un nostro diritto. Se invece poi mi dicono: ‘adesso devo vedere, perché non mi avete votato’, per me è un problema”. Rispondendo poi ad una domanda sulla possibile candidatura di Elisabetta Belloni, attuale segretario generale della Farnesina, Giorgia Meloni ha risposto: “Siccome voglio un portafoglio economico in Europa, non so se il profilo della Belloni sia il profilo giusto, pur avendo in assoluto un grande rispetto della personalità”.

UE: MELONI, 'GRANDE RISPETTO PER BELLONI, MA PER ITALIA VOGLIO PORTAFOGLIO ECONOMICO'

"Conosco bene Elisabetta Belloni e la ritengo una persona estremamente capace, ma il punto centrale è cosa andrebbe a fare in Europa. Se l'obiettivo è quello di avere un'altra Mogherini e dunque il capo della politica estera in una Europa che non ha una politica estera, io non sono d'accordo. Poiché in Europa per l'Italia io voglio un portafoglio economico, una persona che vada a difendere le nostre imprese, il prodotto italiano, i nostri interessi e che sappia costruire un'Europa nella quale non ci siano figli e figliastri, non credo che il profilo della Belloni sia il profilo giusto pur avendo un grande rispetto per la personalità", ha detto a "24Mattino" il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni

MELONI, 'CANTONE E' PERSONA DI LIVELLO MA CORRUZIONE SI COMBATTE CON MENO BUROCRAZIA'

"Raffaele Cantone è una persona di livello, che ha lavorato con assoluta dedizione e serietà e ha gestito al meglio uno strumento come l'Anac. Sono però convinta che la strada intrapresa anche con Raffaele Cantone all'Anac per combattere la corruzione nella pubblica amministrazione, in realtà, non sia la migliore. Si è lavorato per aggiungere ancora burocrazia e controlli mentre la strada maestra per combattere e vincere la corruzione è togliere burocrazia e semplificare". Lo ha detto intervistata su Radio24 a '24 Mattino' il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.