Giornalisti, sul blog M5S la top 5 dei giornali con conflitti d'interesse

Giornalisti: su blog M5s top 5 giornali con conflitti interesse

Il 'blog delle stelle' pubblica la sua 'top 5 dei giornali italiani con i conflitti di interesse'. In cima alla classifica "La Repubblica e La Stampa, Marco De Benedetti, interessi industriali, figlio di Carlo De Benedetti, tessera numero uno del Pd", si nota; a seguire "Il Giornale, Paolo Berlusconi - fratello di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia"; poi "Il Messaggero, Francesco Gaetano Caltagirone - interessi industriali"; infine "Libero Quotidiano, Antonio Angelucci - interessi industriali". "Tutti lo sanno, nessuno lo dice. Eppure e' l'anomalia dell'informazione italiana. La stragrande maggioranza dei principali giornali italiani a tiratura nazionale e' posseduto da editori in pieno conflitto di interessi", si sostiene. "Questo comporta che l'informazione fatta da questi giornali deve sempre sottostare agli interessi che ha l'editore nel business e nella politica - si prosegue -. Anziche' informare i cittadini, l'obbiettivo diventa orientare l'opinione pubblica dando poca rilevanza a certe notizie, o non pubblicandole, rilanciare notizie tendenziose e in alcuni casi promuovendo vere e proprie fake news per soddisfare gli interessi affaristici o politici dell'editore. Questa non e' liberta' di informazione, e' inquinamento del dibattito pubblico".

Giornalisti: Di Maio, libera stampa sacra, no a liberta' bugie

"La liberta' di stampa e di informazione per noi e' sacra". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di maio in un video su Facebook. E deve essere tale anche garantire che la stampa sia libera "da tutto e tutti", ma la liberta' di stampa "non puo' essere liberta' di dire bugie" o "di offendere". L'intervento "mio e di Alessandro (Di Battista, ndr) sul caso Raggi e' un intervento" dovuto al fatto "che noi siamo stati due anni" con "articoli" e "titoli" che raccontavano una realta' totalmente lontana dalle conclusioni e dal "valore del processo". Se c'e' la "liberta' di raccontare menzogne uno come me deve avere la possibilita' di difendersi", ha sottolineato Di Maio.

M5s: Fattori, non candidiamo massoni e condannati. E i giornalisti?

"Coerenza vorrebbe che per dimostrare la loro verginita' tutti i giornalisti eletti col 5 stelle si dimettessero". Elena Fattori lancia il sasso nello stagno e dalla sua pagina Facebook anima una serrata discussione che via via amplia il suo obiettivo. "Cosa ne pensate - domanda la senatrice M5s a chi interagisce con lei - dei giornalisti che fanno politica? Ha senso invocare obiettivita' quando ogni partito alla fine candida dei giornalisti?". "Per esempio - spiega quando il confronto vira verso il 'buoni e cattivi' - Mentana non vota neanche. Ora - torna poi sul punto - se una forza politica sostiene con forza la necessita' di non avere giornalisti faziosi come conseguenza la coerenza imporrebbe di non candidare giornalisti. Sbaglio? Se si' parliamone. Siamo portavoce, mi interessa". "Parlavo di coerenza. Se una forza politica e' cosi' fortemente motivata a voler un giornalismo indipendente dalla politica dovrebbe operare delle scelte precise al suo interno a riguardo per dare un forte segnale", aggiunge. Ma, e' il dubbio che le viene sottoposto, si puo' fare? "Certo che e' possibile, noi - replica Fattori - non candidiamo condannati in primo grado per esempio, sono regole interne. Abbiamo escluso i massoni e coloro che hanno fatto mandati con altri partiti in opposizione al 5 stelle. Escludiamo di fatto categorie in maniera del tutto indipendente dalle regole costituzionali".

"Dato per scontato che il giornalismo a volte diventa servo della politica, quali azioni successive si intendono implementare per evitare che cio' accada? A mio avviso un segnale importante sarebbe quello di evitare di candidare giornalisti", propone la senatrice M5s. "Se vogliamo un giornalismo obiettivo nei confronti della politica - argomenta - come si puo' accettare la candidatura di giornalisti? E' evidente che non siano o non siano stati obiettivi nei confronti di quella forza politica". A chi le fa notare che "i giornalisti eletti nel M5S non stanno svolgendo la professione di giornalista", Fattori replica cosi': "Ma la svolgevano e se sono stati eletti col 5 stelle evidentemente hanno avuto rapporti con esso e non sono stati obiettivi. L'obiettivita' puo' essere condizionata?".