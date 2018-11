Giornalisti, Zingaretti: M5s chieda scusa per l'aggressione

"Vergognatevi per la vostra aggressivita' questa volta contro i giornalisti" e "CHIEDETE SCUSA". Cosi', in un post su Facebook, il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti. "Sono contento che Virginia Raggi sia stata assolta. Lo sono dal punto di vista personale e umano. E lo sono politicamente perche' ho sempre sostenuto nella mia vita il rifiuto totale di scorciatoie giudiziarie per affrontare nodi e battaglie che sono politiche".

"Ora prosegue l'esponente Pd - tutti si aspettano che, comunque, a Roma si volti pagina perche' cosi' non si puo' andare avanti. Noi siamo pronti a dare una mano. Ma, per cortesia, vergognatevi per la vostra aggressivita' questa volta verso i giornalisti. Siete stati voi che, anche a Roma, in occasione dell'avvio di qualsiasi indagine giudiziaria, vi siete comportati come delle iene feroci calpestando la normale dialettica politica e aggredendo con una violenza inaudita tutti coloro che erano anche solo oggetto di inchieste, con squallide conferenze stampa e sceneggiate. Addirittura utilizzando le arance per mortificare e umiliare le persone in carcere".

"E si era solo a un livello di indagine e non di processo - ha proseguito -. Danneggiando in questo modo anche la tranquillita' con la quale le indagini giudiziarie devono giustamente svolgersi. Lo avete fatto calpestando quella dignita' di relazioni che ora, in maniera sfacciata, pretendete per voi stessi. Quindi da voi attendiamo l'unica cosa seria che ancora non avete fatto: CHIEDETE SCUSA".