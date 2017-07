Giunta a Palermo la Carovana per la Giustizia dei Radicali

Ieri è partita da Roma la “Carovana per la Giustizia” del Partito Radicale ed ha proseguito per Napoli dove si è poi imbarcata per Palermo. Previsto per oggi l’arrivo.

La Carovana rimarrà in Sicilia fino al 13 agosto e visiterà le carceri siciliane (tranne Favignana). La “carovana” è composta da: Rita Bernardini, Sergio D'Elia, Maurizio Turco, Antonio Cerrone, Antonella Casu, Donatella Corleo, Gianmarco Ciccarelli, Maria Antonietta Farina Coscioni, Matteo Angioli, Elisabetta Zamparutti e dal deputato regionale Pd, iscritto anche al Partito Radicale, Pino Apprendi (già Presidente dell’Associazione Antigone).

In serata di oggi, nel capoluogo siciliano, è previsto un primo evento con le Camere penali. Domenica pomeriggio ci sarà una raccolta firme all’Ucciardone.

Gli obiettivi di questa seconda iniziativa, dopo quella in Calabria di giugno, sono quattro: 1) raccolta firme per la separazione delle carriere dei magistrati, 2) iscrizione di 3000 persone al Partito Radicale entro il 31 dicembre, 3) amnistia ed indulto e 4) superamento del 41 bis e la riforma del sistema dell’ergastolo, soprattutto quello ostativo.