Giustizia, Bonafede: "Riforma del processo entro dicembre"

Bonafede: “Riforma processo da approvare entro dicembre”

"Il vertice è andato molto bene, entro dicembre dovrà essere approvata la riforma della giustizia che riguarda il processo civile e quello penale per avere tempi certi dei processi, l'obiettivo è il dimezzamento". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi. "Abbiamo deciso che nella riforma del processo civile e penale – continua il guardasigilli - ci sia anche la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, intervenendo sulla carriera del magistrato affinché la meritocrazia abbia un ruolo centrale nella possibilità di ambire a ruoli apicali".

Poi si è parlato della proposta di riforma del Csm, contenuta all'interno di quella del processo civile e penale, presentata a Palazzo dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede "prevede per i consiglieri un tetto massimo di 240 mila euro".

“Misure disciplinari per le toghe che non rispettano i tempi”

"Ci siamo concentrati molto su tempi del processo e su come farli rispettare da parte dei magistrati che devono essere messi in condizione di lavorare. Poi, nel caso in cui un magistrato non rispetti le tempistiche date, possono essere previste misure di carattere disciplinare". Cosi ha concluso il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.