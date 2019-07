Giustizia, governo battuto alla Camera. Passa un emendamento Pd-Forza Italia

La maggioranza è andata sotto - in aula a Montecitorio - su un emendamento votato a scrutinio segreto relativo alla pdl che modifica il codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati (a firma Forza Italia). L'aula di Montecitorio ha poi votato favorevolmente - dopo la richiesta del relatore di maggioranza - per un'ora di sospensione della seduta fino alle 18.40.

L'emendamento, a firma Enrico Costa (FI), approvato in aula modifica le norme sulla riparazione per ingiusta detenzione. In particolare, viene escluso da dolo o colpa grave il fatto che l'indagato si sia avvalso, durante l'interrogatorio, della facoltà di non rispondere. L'ordinamento oggi prevede che una persona che è stata arrestata ingiustamente in custodia cautelare possa, dopo l'assoluzione, richiedere la riparazione. La Cassazione, però, in alcune sentenze ha escluso la riparazione per coloro che avevano deciso di non rispondere agli interrogatori.

GIUSTIZIA. 100 ASSENTI E 8 FRANCHI TIRATORI, COSÌ MAGGIORANZA SOTTO - La maggioranza e' andata sotto in aula alla Camera perche' tra M5s e Lega figuravano quasi 100 assenti. La maggioranza potenziale a Montecitorio tra Lega, M5s e Maie conta 345 deputati, ma oggi erano presenti i 3 del Maie e solo in 245 tra Lega e M5s. Il gruppo della Lega aveva il 19% degli onorevoli in missione, il Movimento 5 stelle il 14%. Dal tabulato del voto sull'emendamento emerge che i franchi tiratori potrebbero essere 8. Inoltre e' stata decisiva la presenza del Pd in aula che sull'emendamento Costa-Miceli ha votato con l'89,09% dei componenti; seguono Fi e Misto con 80,77, poi Fdi con 75,76, quindi M5S con 72,69 e infine Lega con 70,40.