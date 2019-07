Giustizia, il ddl Bonafede approda in Cdm. Bullismo e riforma toghe nel testo

GOVERNO, DOMANI ALLE 15 CDM SU DDL GIUSTIZIA

Il Consiglio dei ministri si terrà domani alle 15. A quanto si apprende, all'ordine del giorno c'è il ddl delegadi riforma della giustizia, con il testo di ordinamento del processo civile e penale al centro del braccio di ferro tra M5S e Lega.

BULLISMO, BONAFEDE: 'PRESENTATI DIVERSI DDL, CONFRONTO NELL’ATTUALE LEGISLATURA'

"Sono stati presentati diversi disegni di legge sul bullismo e il cyberbullismo su cui si aprirà il confronto parlamentare nel corso dell'attuale legislatura". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ascoltato in audizione in Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza nell'ambito delle indagini conoscitive su bullismo e cyberbullismo

Bonafede: in Senato riforma toghe onorarie

"La riforma della magistratura onoraria che supera la nefasta legge Orlando è stata presentata al Senato e presto sarà assegnata per seguire l'iter parlamentare". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sottolineando che "si tratta di un lavoro di squadra che abbiamo portato avanti al ministero confrontandoci con i rappresentanti di categoria". Con "orgoglio", aggiunge il Guardasigilli "vi dico che si tratta di un altro punto del contratto che si avvia a diventare legge. Continuiamo a lavorare - conclude - per una giustizia che funzioni, che abbia tempi celeri e che sia veramente al servizio dei cittadini", perché "i cittadini non possono più aspettare".

Minori, Bonafede: reato revenge porn passo avanti contro cyberbullismo

Con il nuovo reato che punisce i casi di "revenge porn" - inserito nella legge 'Codice rosso' approvata nelle scorse settimane dal Parlamento - "si fa un passo avanti" anche nel contrasto del fenomeno "di portata allarmante" del cyberbullismo. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in Commissione parlamentare sull'Infanzia e l'adolescenza.

Minori, Bonafede: dati allarmanti stalking e violenze sessuali gruppo

Riguardano casi di stalking e violenza sessuale di gruppo i "dati più allarmanti" relativi ai minorenni autori di reato. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in Commissione Infanzia, illustrando i numeri che emergono in relazione ai soggetti autori di reato presi in carico per la prima volta dagli uffici dei servizi sociali per i minorenni nel 2018: questi dati parlano di 226 soggetti (53 stranieri) presi in carico per reati di violenza sessuale e di gruppo, e di 235 (di cui 21 stranieri) per reati di atti persecutori e stalking. Sono poi 144 i soggetti presi in carico dal servizio sociale per reati di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di casi riguardanti minori in età adolescenziale.