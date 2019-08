Giustizia, Salvini contro i 5 Stelle: "Non al governo per fare cose a metà"

Giustizia, Salvini: non sto governo per far cose a metà - "Qualora venisse meno, ad altri e non a noi, la voglia di sbloccare ed efficientare anche i tempi della giustizia, che oggi sono fuori dal mondo...", non staro' al governo perche' "o una riforma della giustizia e' importante, vera, pesante, significativa che dimezza davvero i tempi del processo penale, o non siamo al mondo e al governo per fare le cose a meta'". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa dal Papeete beach di Milano Marittima.

Giustizia, Salvini: Noi volenterosi ma se Bonafede tira in ballo Berlusconi… - "Noi la buona volontà ce la mettiamo ma se Bonafede tira in ballo Berlusconi e il passato…". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a SkyTg24 sulla riforma della giustizia.



Giustizia, Salvini: intercettazioni? Se si vuole gossip si compri giornali gossip - "Se sui giornali escono intercettazioni senza rilevanza penale sull'amante di tizio o di Caio si fa gossip e se qualcuno lo vuole compri i giornali di gossip". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a SkyTg24.

Salvini: senza pesante taglio tasse non avra' voto Lega - "O la prossima manovra ha un pesante taglio di tasse o andiamo avanti con gli zero virgola, non serve all'Italia. E non potra' mai avere il sostegno della Lega". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa a Milano Marittima.

Manovra: Salvini, prossima settimana incontro parti sociali - La prossima settimana ci sara' al Viminale "l'incontro con le associazioni produttive per approfondire le proposte economiche" in vista della manovra. Lo conferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa a Milano Marittima.

Sicurezza bis, Salvini: passera', spero si ponga fiducia - Il governo mettera' la fiducia sul decreto sicurezza al Senato? "Non lo so, spero di si' pero'". Cosi' risponde Matteo Salvini a chi lo interpella a margine di una conferenza stampa a Milano Marittima. Il vicepremier aggiunge: "Il decreto sara' approvato" la prossima settimana.

Salvini: proporro' a Conte politico Lega commissario - Oggi Matteo Salvini fara' al premier Giuseppe Conte il nome che intende proporre per la commissione Ue. Sara' un "politico" della "Lega", sottolinea: "I tempi dei Monti sono finiti", dice il ministro in una conferenza stampa a Milano Marittima.

Salvini: vorrei Borgonzoni a presidenza Emilia Romagna - "Mi piacerebbe molto che fosse Lucia Borgonzoni la prossima governatrice dell'Emilia Romagna". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa a Milano Marittima annunciando il nome della Lega per la presidenza della Regione.

Scuola, Salvini: finalmente educazione civica torna in classe - "Finalmente l'Educazione Civica torna in classe! Con la legge della Lega approvata definitivamente oggi al Senato, da settembre sara' di nuovo materia di studio obbligatoria, con 33 ore e voto in pagella. Vita concreta contro inutili polemiche. Promessa mantenuta, non si molla! #dalleparoleaifatti". Lo scrive su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Lega, Salvini: soldi dal Marocco? Buona caccia - "Non ho ancora di nascondere i rubli, dopo mi occupo del Marocco. Ho letto la Gazzetta, so dove andra' Icardi...". Cosi' ironizza Matteo Salvini, in risposta alla domanda sull'inchiesta del Fatto quotidiano su presunti fondi dal Marocco a Gianluca Savoini. "Andate in Marocco, in Tunisia o negli Usa, buona caccia: io non ho una risposta sulle non notizie", aggiunge. "Sono mesi che leggo con enorme divertimento le notizie che state pubblicando: Repubblica e' un giornale che ormai mi diverte un sacco".

Battibecco Salvini-videomaker. Ministro,lasciate stare figli - Duro botta e risposta tra Matteo Salvini e Valerio Lo Muzio, il videomaker che ha ripreso il figlio del ministro dell'Interno sulla moto d'acqua della polizia. Il ministro, seccato, ha replicato a piu' riprese con durezza al giornalista che lo incalzava: "Lei che e' specializzato - ha detto il vicepremier - vada a riprendere i bambini, visto che le piace tanto. I figli devono essere tenuti fuori dalla polemica politica, attaccate me, lasciate stare mio figlio". "Andiamo insieme in pedalo', visto che sei maggiorenne ti posso invitare", aggiunge, nel corso di una conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima.

Asti-Cuneo: Salvini e Molinari, sblocco e' vittoria Lega - "Il via libera oggi da parte del Cipe al piano finanziario per il completamento dell'Asti-Cuneo e' una grande vittoria della Lega e del territorio, conquistata dopo oltre dieci anni di attese e rinvii: i lavori sono pronti a partire". Lo dichiara in una nota il vicepremier Matteo Salvini. "Confidiamo - aggiunge il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari - che i cantieri vengano avviati nel piu' breve tempo possibile per dare quella risposta di viabilita', necessaria per fare uscire dall'isolamento la provincia Granda, alle imprese, al tessuto economico delle vallate del cuneese e dell'astigiano e ai residenti. Ora andiamo avanti sulla Tangenziale di Fossano e sulla galleria del Tenda, interventi indispensabili per efficientare il sistema infrastrutturale piemontese e internazionale".