Gli italiani stanno con Salvini. Dai sindaci un "regalo" alla Lega

Niente da fare. Più i vari Orlando, de Magistris e Majorino parlano contro il ministro dell'Interno e annunciano di non applicare il decreto Sicurezza nella parte che riguarda gli immigrati, più il consenso per Matteo Salvini e per il governo cresce. Il decano dei sondaggisti Nicola Piepoli, intervistato da Affaritaliani.it, non ha alcun dubbio: "La maggioranza dei cittadini italiani sta con il governo e quindi con il ministro dell'Interno e non con i sindaci di sinistra". Parole nette quelle di Piepoli, inequivocabili: "In questo momento tutto quello che fa il governo è legge. E' oro, almeno per il 60% dei cittadini. L'esecutivo piace e anche sul tema dell'immigrazione l'esecutivo ha il sostegno della maggioranza del popolo". Nelle specifico delle norme del decreto Sicurezza, spiega il sondaggista, "la maggioranza netta degli italiani crede al verbo di Salvini e del governo e quindi è d'accordo con il decreto".



Anche i sindaci Orlando e de Magistris sono stati eletti dai cittadini, "ma in un'altra epoca. In questa fase storica non ce n'è per nessuno e l'esecutivo Lega-5 Stelle gode del sostegno dei cittadini. Anche sul tema dei migranti. Punto". Insomma, quanto stiamo vedendo in questi giorni, con il Partito Democratico che a vario titolo si intesta la disobbedienza dei sindaci di sinistra, altro non è che uno spot per la maggioranza di governo e soprattutto per la Lega di Salvini. Anzi, la polemica sul decreto Sicurezza e sui migranti ha anche messo in secondo piano i non esaltanti dati economici sulla crescita e sull'occupazione che, comunque, non sono certo imputabili a questo governo nato appena sette mesi fa. Da Orlando, de Magistris, Majorino, Nardella e dal Pd l'ennesimo "regalo" in chiave elettorale per il governo e soprattutto per la Lega a pochi mesi dalle cruciali elezioni europee.