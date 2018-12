Global Compact, Conte: "Noi sereni. Con emotività rischio Belgio"

Global Compact: Conte, noi sereni. Con emotivita' rischio Belgio

"Abbiamo parlamentarizzato la discussione. Adesso lasciamola all'ambito parlamentare. E' importante valutare nel merito". Cosi' Giuseppe Conte parlando coi giornalisti del Global Compact, al termine della cerimonia di scambio degli auguri al Quirinale. Il testo, ha proseguito il presidente del Consiglio, "non e' lo strumento per valutare se l'Italia e' nel consesso dei Grandi". "Siccome e' un documento programmatico ci consente una certa serenita'", ha proseguito, "anche se la questione e' complessa e se ci partecipa cosi' emotivamente si rischia la crisi come in Belgio".

''L'importante è affrontare nel merito le questioni, ma se mi chiede se è il global compact a determinare la presenza dell'Italia'' tra i big del pianeta ''le rispondo che no, non è questo lo strumento per dire se l'Italia e nel consesso dei grandi''. Così il premier Giuseppe Conte, durante il brindisi di auguri al Quirinale, risponde a chi gli chiede dell'adesione dell'Italia al patto delle nazioni unite sui migranti. ''Leggiamo il documento - dice ancora Conte - che è corposo e articolato''.

Global Compact: Assemblea Generale Onu ratifica a larga maggioranza. Italia astenuta

L'Assemblea Generale dell'Onu ha ratificato il Global Compact sulle migrazioni a larga maggioranza. Sono stati 152 i Paesi che hanno votato a favore dell'accordo, in 12 si sono astenuti, tra cui l'Italia, mentre 5 Paesi si sono espressi contro, tra cui Usa e Ungheria. Il Migration Global Compact e' stato approvato da 165 Paesi all'inizio del mese alla Conferenza di Marrakesh.

Global compact: ok Camera a mozione maggioranza su rinvio decisione

Con 277 voti favorevoli, 224 contrari e tre astenuti l'Aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza sul Global compact. "Si impegna il governo a rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia al Global Compact in seguito ad un'ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata", si legge nella mozione presentata alla Camera dalla maggioranza e firmata dai capigruppo di M5S D'Uva e della Lega Molinari.