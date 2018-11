Fico va all'attacco del governo: "Sì global compact, no dl sicurezza"

Global Compact, Fico: "Va firmato, serve all'Italia per non isolarsi"

L'Italia deve firmare il Global compact? "Secondo me assolutamente si', ma invito tutti, prima di parlare, a leggere bene e approfondire il testo". Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto ai cronisti a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei. "Se si legge bene il testo si capisce - ha spiegato - che e' una gestione globale con gli altri Paesi, quindi un'affermazione del multilateralismo sull'immigrazione. Serve all'Italia per non isolarsi, per non rimanere sola sulla questione migranti". A proposito della calendarizzazione a Montecitorio, ha aggiunto : "E' la Conferenza dei capigruppo che calendarizza, vedremo...".

Dl Sicurezza: Fico, mia assenza voto e' stata presa distanza

L'assenza del presidente della Camera alla votazione finale del dl Sicurezza e' stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento. "E' stata interpretata bene" risponde ai giornalisti Roberto Fico, a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei. "E' una presa di distanza - puntualizza l'esponente M5s - non ne ho parlato prima perche' sono presidente della Camera e rispetto il mio ruolo istituzionale. Rimango fedele al mio ruolo istituzionale ma - osserva ancora - se poi parliamo nel merito del provvedimento dopo che e' stato approvato, quello e' un altro discorso".