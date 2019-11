Governo a casa prima dell'Emilia? Il boato choc dal fronte Zingaretti

Nel giorno in cui Italia Viva presenta un emendamento al Dl Imprese per ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal, sul caso dell'ex Ilva, rilanciando la tensione nella maggioranza e mettendo in difficoltà il premier Giuseppe Conte, da ambienti parlamentari arrivo un boato clamoroso: più fonti vicinissime al segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti affermano come al Nazareno si preparino al colpo di scena, staccare la spina al governo a gennaio, subito dopo l'approvazione in Parlamento della Legge di Bilancio ma prima delle cruciali elezioni regionali in Emilia Romagna di domenica 26 gennaio. Il leader dem - spiegano le fonti - sarebbe stanco dei continui distinguo quotidiani in particolare del Movimento 5 Stelle, ma anche dei renziani, su quasi tutti gli argomenti dell'agenda politica, dalla plastic tax alla tassa sulle auto aziendali, dall'ex Ilva a quota 100.



Zingaretti considera fondamentali le urne in Emilia Romagna e, stando ai rumor, vorrebbe arrivare all'appuntamento elettorale potendo affermare di essersi liberato dell'anomalia di un'alleanza che avrebbe dovuto dare un governo stabile al Paese fino al 2023 e invece non fa altro che litigare tutti i giorni. Che quello dell'Emilia sia un appuntamento chiave lo dimostra il fatto che si fa strada l'ipotesi di desistenza da parte dei 5 Stelle, che non si presenterebbero il 26 gennaio (come proposto dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti), così come l'intenzione del Pd di mettere in campo una vera e propria gioiosa macchina da guerra di occhettiana memoria coinvolgendo il mondo delle cooperative, fortissimo in Emilia Romagna, per tentare di fermare l'avanzata leghista. Tornando al boato, le fonti dem parlando di sbocco elezioni politiche anticipate dopo la crisi, anche se qualcuno già sottolinea come a Bruxelles, Berlino e Parigi - per paura dell'arrivo di Salvini e Meloni - faranno di tutto per provare a far nascere l'esecutivo Franceschini o Draghi.