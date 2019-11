Governo a cena: amatriciana e cicoria. "Chissà se superiamo gennaio". Rumors

Rigatoni all'amatriciana e cicoria ripassata in padella per i ministri riuniti attorno alla tavola di un ristorante nel centro di Roma, Arancio D'oro, dove la tavola è apparecchiata per 22 con tanto di rosa infiocchettata per le signore. A capo tavola il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, affiancato dal ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola, alla sua sinistra, e dal ministro all'Economia Roberto Gualtieri, alla sua destra. Il primo a lasciare il locale è stato il ministro all'Istruzione, Lorenzo Fioramonti: "Devo andare a prendere un aereo". Nessuna tensione per il voto su Rousseau che, assicura Fioramonti, non avrà conseguenze sul governo. Anzi, il ministro assicura che il clima "è disteso, conviviale".

Al termine della cena, arriva anche la torta: si festeggia il compleanno di Lorenzo Guerini e dalla sala si leva un "Tanti auguri a te". A pagare la cena, tuttavia, è il presidente del Consiglio che ha voluto questa prima serata giallorossa per "fare squadra", placare gli animi degli alleati-avversari e interrogarsi, tra un carciofo alla giudia e un tonnarello cacio e pepe, su come "dare un’anima" alla maggioranza. Come spiega Il Corriere della Sera, il premier non poteva scegliere una serata meno felice visto che arriva l'esito del voto su Rousseau in diretta sugli smartphone. "Ripercussioni di Rousseau sul governo? Assolutamente no", sdrammatizza il premier.



"Al 26 gennaio ci arriviamo, dopo chissà", è il motto con cui a Palazzo Chigi fanno scongiuri. Per la leadership già incerta di Di Maio, il responso di Rousseau è una botta durissima. Il ministro degli Esteri smentisce di puntare al big bang del governo per tornare con Salvini, ma intanto si appresta a disertare il G20 in Giappone per un tour in Sicilia, neanche fossimo in campagna elettorale. E se Di Maio ammette il "momento di difficoltà", nel Pd temono che le sirene sovraniste possano terremotare il governo. L’insistenza con cui Di Maio nega conflitti con Conte e si interroga su chi abbia interesse a "spaccare la maggioranza e il M5S", aumenta l’allarme. L’ex vicepremier, scrive ancora Il Corsera, non ci sta a essere additato "come colui che vuol far cadere il governo", ritiene "incredibile" che i giornali abbiano parlato di uno scontro tra lui e Conte sul Mes e assicura di non aver mai avuto dubbi sull’operato del premier. Eppure il suo veto spacca il governo. Il ministro Gualtieri difende il nuovo Meccanismo europeo di stabilità e il Pd darà battaglia perché la firma del trattato non venga congelata.