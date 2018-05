Governo, accordo Salvini-Di Maio per votare l'8 luglio

Governo: accordo Salvini-Di Maio per voto 8 luglio





Si sarebbe raggiunto un accordo tra M5s e Lega per chiedere il voto il prossimo 8 luglio. La notizia scaturisce, secondo quanto si apprende, al termine del vertice tra Di Maio e Salvini al gruppo della Lega. Alla riunione hanno partecipato anche i leghisti Centinaio, Giorgetti e Fontana.





Governo: Salvini, per voto meglio l'8 luglio







"Come Lega e personalmente sto provando a dare un governo a questo Paese ascoltando tutti, incontrando tutti cercando di togliere veti e litigi fra tutti. Se ci riesco ne sono felice e si parte con il lavoro, altrimenti l'unica opzione credibile e' tornare al voto per chiedere la fiducia direttamente agli italiani. Governi tecnici alla Monti non sono possibili e per evitare che gli italiani perdano ancora 3-4 mesi di tempo sentendo parlare solo di legge elettorale, penso che la data dell'8 luglio sia quella piu' netta, piu' vicina, piu' efficace per dare finalmente un governo a questo Paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Montecitorio. "Noi ci siamo, e fino all'ultima ora mi spendo perche' ci sia un incarico e perche' io possa passare dalle parole ai fatti. Se tutti gli altri rimarranno fermi sui loro no e sulle loro posizioni l'unica via e' tornare dagli italiani", ha aggiunto.





Governo: Di Maio, senza esecutivo politico voto 8/7





"Senza un Governo politico la possibile data per votare e' l'8 luglio". Lo afferma il capo M5s, Luigi Di Maio, al termine del vertice con Salvini alla Camera.