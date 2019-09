Governo: alle 9 il tavolo finale sul programma

Al via a Palazzo Chigi il vertice sul programma del prossimo governo. Alla riunione con il presidente del consiglio incaricato, Giuseppe Conte, partecipano i capigruppo del Movimento 5 stelle, del Partito democratico e di Liberi e uguali. Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, presidenti dei deputati e dei senatori pentastellati, Graziano Delrio e Dario Stefano in rappresentanza del Pd, e Loredana De Petris e Federico Fornaro per Leu, sono arrivati nella sede del governo da pochi minuti.

Governo: Fornaro (Leu), ci saremo con rappresentanza De Petris, e' un buon inizio

"Sediamo attorno ad un tavolo con pari dignita'. Al governo saremo con una rappresentanza". Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, accingendosi all'incontro finale sul programma di governo a palazzo Chigi. "E' un buon inizio", dice Loredana De Petris, presidente del Misto al Senato.

Governo: Delrio, lavoro serio per far uscire paese da crisi Restano da fare limature

"Si conclude un lavoro serio. Manca ancora un piccolo passo finale". Lo afferma il capogruppo alla Camera Graziano Delrio andando al tavolo finale sul programma a Palazzo Chigi con i capigruppo di M5S e Leu. "Abbiamo una coalizione di forze che vogliono tirare il Paese fuori dalla crisi. Restano solo da fare delle sottolineature e delle limature", conclude.