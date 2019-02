Governo: Beppe Grillo, con Di Maio bisogna avere pazienza

"Secondo me con Di Maio bisogna avere un po' di pazienza, ha 32 anni e ha ministeri impegnativi. Io sono la figura del garante, un po' quella del papa' ma ormai le scelte politiche se le vedono loro". Cosi' ai giornalisti Beppe Grillo, lasciando l'aula del tribunale dove e' comparso come testimone nel processo a carico dell'ex militante del M5S Giovanni Favia.

Governo: Grillo, influenzare Salvini su temi da M5S tralasciati

"Dobbiamo noi influenzare Salvini sui nostri temi che forse abbiamo un po' tralasciato che sono l'ambiente, l'ecologia, la mobilita' e come questa si evolvera' tra dieci anni". Lo ha detto Beppe Grillo ad alcuni cronisti, lasciando il palazzo di giustizia di Roma dove ha testimoniato nel processo a carico dell'ex militante pentastellato Giovanni Favia.

Autonomia: Grillo, condivido preoccupazioni medici

"Io non vengo dalla Svizzera, non e' che devono insegnare a me cosa e' vivere in una sanita' complessa come quella di una Regione Meridionale. Quindi, sono perfettamente consapevole, condivido le preoccupazioni". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Giulia Grillo, a margine di un evento al ministero, rispondendo ai cronisti che le chiedevano un commento sull'autonomia regionale e la conseguente preoccupazione dei medici. "E' chiaro - ha aggiunto - che c'e' una Costituzione da rispettare e va seguita pedissequamente per garantire gli equilibri del sistema, devono rimanere i principi di equita' ed io mi faro' garante di questi principi. Anche la Lega, che dice di essere un partito nazionale, ha la necessita' di dare risposta ai territori e non puo' portare avanti una politica a vantaggio di alcuni e a svantaggio degli altri. L'obiettivo - ha concluso - e' quello di rispondere ai referendum che sono stati fatti nei territori, pero' seguendo cio' che dice la Costituzione per quanto riguarda l'unita' nazionale e i diritti fondamentali, come quello alla Salute".