Governo, Berlusconi dietro lo strappo di Costa. 4a gamba per il Centrodestra

In questa legislatura è il secondo responsabile degli Affari regionali che si sfila: ora tocca a Costa che nell'annunciare il passo indietro ha ribadito di voler guardare ad un dialogo con Forza Italia. Sarà lui a fare il catalizzatore dei centristi che non ritengono ci sia spazio per un progetto alternativo a Pd e FI. Con il compito di rafforzare il Centrodestra, di mettere insieme anche associazioni diverse tra di loro.



Berlusconi ha deciso cosi' di 'benedire' l'operazione, pur ritenendo che in questo momento non siano necessari strappi con l'esecutivo. Una 'benedizione' per far si' che possa nascere la quarta gamba del Centrodestra. Ovvero una aggregazione che possa tenere dentro Quagliariello, Mario Mauro, forse Cesa e Tosi ed altri soggetti della societa' civile. Dovranno dimostrare sul campo di avere i voti, correre senza essere blindati tra i capilista, formare una lista ad hoc, questa l'indicazione.



"A noi lo smottamento al centro puo' soltanto aiutarci", spiega un esponente di FI, "ma solo se chi esce sara' capace di formare un altro polo che possa contrapporsi alla Lega. In una logica di federazione". Al momento non c'e' alcuna intenzione di dare accoglienza ad altri fuoriusciti: lo ha chiarito anche oggi Niccolo' Ghedini ai coordinatori del centro-sud preoccupati che lo smottamento al centro possa in qualche modo penalizzare 'berlusconiani doc' e chi ha sempre tenuto entrambi i piedi nel partito.



"Niente ambiguita'", ha spiegato Costa che prima di dimettersi questa mattina aveva sentito Alfano ("Dimissioni inevitabili e tardive, si va avanti", il gelo del responsabile degli Esteri) e il premier Gentiloni al telefono. Il presidente del Consiglio ha preso atto del gesto dell'ex ministro, ha assunto l'interim ma l'auspicio in molti parlamentari di Ap e' che l'ex ministro possa essere sostituito (si fanno i nomi di Pizzolante e Tancredi).



Costa ha ricevuto via sms tanti attestati di stima anche in Ap. Per il momento tuttavia non sono previste altre defezioni tra i centristi ma c'e' malessere soprattutto al Senato. Alternativa popolare nel fine settimana dara' il via nel frattempo alla federazione di centro, con l'auspicio che possa essere Calenda il 'frontman' da schierare alle prossime elezioni. E' prevista prima della pausa estiva anche l'aggregazione dei gruppi parlamentari tra Ap, Sc e Ala.



Nessun dialogo per ora tra Berlusconi e Alfano: un presunto incontro tra i due e' stato smentito seccamente. Il Cavaliere e' arrivato oggi a Roma ma non ha avuto incontri con parlamentari. Nel frattempo in FI si discute dei prossimi passaggi alla Camera e al Senato: finora Berlusconi era favorevole all'abolizione dei vitalizi, aveva chiesto ai suoi di appoggiare il ddl Richetti. Ma i dirigenti azzurri stanno cercando di convincerlo a cambiare linea. "E forse ci siamo riusciti", riferisce un deputato azzurro