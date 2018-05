Governo: Berlusconi, M5s-Lega? No veti, ma Forza Italia non vota la fiducia

Governo: Berlusconi, no veti ma FI non vota fiducia

"Se un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilita' di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali. In questo caso non potremo certamente votare la fiducia. Di piu' a noi non si puo' chiedere, anche in nome degli impegni che abbiamo preso con gli elettori". Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

Governo: Berlusconi, M5s-Lega? No fiducia. Valuteremo provvedimenti

"Per quanto ci riguarda non e' mai neppure cominciata una trattativa, ne' di tipo politico, ne' tantomeno su persone o su incarichi da attribuire". Cosi' Silvio Berlusconi in una nota in cui ribadisce che FI non potra' votare si' ad un governo M5s. "Se pero' un'altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilita' di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali", aggiunge. "In questo caso non potremo certamente votare la fiducia, ma valuteremo in modo sereno e senza pregiudizi l'operato del governo che eventualmente nascera', sostenendo lealmente, come abbiamo sempre fatto, i provvedimenti che siano in linea con il programma del centro-destra e che riterremo utili per gli italiani", conclude

Governo: Berlusconi, M5s-Lega? Non c'e' fine alleanza centrodestra

"Se questo governo non potesse nascere, nessuno potra' usarci come alibi di fronte all'incapacita' - o all'impossibilita' oggettiva - di trovare accordi fra forze politiche molto diverse. Di piu' a noi non si puo' chiedere, anche in nome degli impegni che abbiamo preso con gli elettori. Tutto cio' non segna la fine dell'alleanza di centro-destra: rimangono le tante collaborazioni nei governi regionali e locali, rimane una storia comune, rimane il comune impegno preso con gli elettori. Continuiamo a lavorare per tornare a vincere, ma soprattutto perche' torni a vincere l'Italia". Cosi' Silvio Berlusconi in una nota su un esecutivo M5s-Lega.

Berlusconi: non possiamo dare consenso a governo con M5s

"Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi piu' naturale, piu' logica, piu' coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di Centro-Destra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla Lega, governo che avrebbe certamente trovato in Parlamento i voti necessari per governare. Questa strada non e' stata considerata praticabile dal Capo dello Stato. Ne prendo atto". Cosi' Silvio Berlusconi in una nota. "Da parte nostra non abbiamo posto e non poniamo veti a nessuno, ma - di fronte alle prospettive che si delineano - non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere la maturita' politica per assumersi questa responsabilita'", sottolinea l'ex premier.

Governo Lega-M5S, Salvini: l'alleanza di Centrodestra resta

Governo Lega-M5S vicinissimo. "Qualunque cosa accada l'alleanza del Centrodestra non si rompera', e' un prerequisito". Cosi' Matteo Salvini ai cronisti aggiungendo che "oggi riparlera' con Di Maio e Berlusconi".

Il M5S e la Lega, dopo un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno informato la Presidenza della Repubblica che e' in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. E' quanto informa l'ufficio stampa del Quirinale.

"Si', pero' vorrei parlare di programmi, e come San Tommaso mi fido ma voglio toccare con mano". Cosi'

Tramonta l'ipotesi Enrico Giovannini premier - Per quanto riguarda il premier del governo Lega-M5S nel corso della giornata era circolato il nome di Enrico Giovannini, ex ministro del governo Letta, ex presidente dell'Istat e fondatore dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile, un progetto contro la povertà che si sposa bene con i piani degli economisti assoldati dal Movimento 5 Stelle. Poi pare che l'ipotesi sia decaduta nel tardo pomeriggio in quanto nome non gradito ai grillini e ai leghisti per le sue presunte vicinanze ad ambienti massonici (stando almeno ai rumor che circolano nel Palazzo).

Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, sulla trattativa in corso con il Movimento 5 stelle per la nascita del governo. Il leader della Lega tiene a sottolineare: "sono felice e orgoglioso del fatto che ci stiamo provando fino in fondo, mentre qualcun altro si e' arreso".

Bastano 24 ore? "Si'". Questa la risposta di Matteo Salvini ai giornalisti che gli chiedono se sia sufficiente questo arco di tempo per mettere in piedi un Governo politico.

"Ci sono delle possibilità? Sì", anche se "non è fatta". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando coi giornalisti nei pressi di Montecitorio parlando della formazione del Governo. "Ci stiamo provando fino in fondo", ha aggiunto. E a chi chiedeva della posizione di Forza Italia, ha detto: "Non fatemi parlare di astensionismi o appoggi esterni".

"Non c'e' nulla di certo, sono dinamiche interne al centrodestra". Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.

"Io non ho disdetto la campagna elettorale. Salvini mi ha chiesto altre 24 ore e insieme le abbiamo chieste al Colle, ma io resto in campagna elettorale". Cosi' il capo politico del M5s Luigi Di Maio risponde ai giornalisti che lo interpellano all'uscita dagli uffici del gruppo a Montecitorio.

La vera partita però si gioca all'interno di Forza Italia. Dove il dibattito in queste ore è intenso. I parlamentari azzurri, che si sono riuniti rispettivamente a Palazzo Madama e a Montecitorio, stabiliscono di rimettersi alle decisioni di Berlusconi per sbloccare lo stallo. Ma, assieme alla posizione comune, più voci spingono per dare spazio alla trattativa Lega-M5s. Ad esempio, i due vecchi capigruppo. Il senatore forzista Paolo Romani: "Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde, vediamo cosa può offrire...". E Renato Brunetta: "Se vogliono fare il governo, lo facciano. L'alleanza (con la Lega, ndr) resta perché per noi è un grande valore, ma nessuno ci può chiedere di più". "Del resto - aggiunge l'ex presidente dei deputati azzurri - anche nel 2011 e nel 2013 la Lega non votò per i governi Monti e Letta, ma l'alleanza rimase".

L'attuale capogruppo a Montecitorio, Mariastella Gelmini, invece ricorda come l'ex Cavaliere abbia escluso "il fantomatico appoggio esterno di Forza Italia". Anche il governatore della Liguria Giovanni Toti fa balenare a Radio1 una mezza apertura: "ll tema vero è che la Lega e il M5S hanno i voti per insediare un governo e fare un accordo politico, a cui Forza Italia non parteciperà con un appoggio esterno. Il che non vuol dire che, dopo sei settimane di stallo del Paese, non si possa guardare a questa esperienza di un nostro socio strutturale da vent'anni, con una benevolenza critica".