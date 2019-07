Governo, Bongiorno: "Se M5S continua a dire 'no', allora meglio chiudere"

"Questo governo ogni mattina sembra che duri 4 giorni o 4 anni a seconda delle dichiarazioni che si susseguono. E' innegabile il fatto che sia un momento particolarmente delicato, che le due sensibilità delle forze politiche che compongono questo governo sono veramente diverse. Se continuiamo ogni giorno a dire 'no' - soprattutto a infrastrutture, opere pubbliche - è meglio chiuderla qui, se invece si va avanti come ieri come per il provvedimento Codice rosso, per cui una parte dei Cinquestelle ha fatto benissimo con il ministro Bonafede e io ho dato un contributo essenziale, allora sì che si può andare avanti". Così il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, intervistata da Radio Anch'io, parla sulla tenuta di governo. "E' il momento di prendere delle decisioni", aggiunge.

"Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno sensibilità diverse " e "in questi giorni la diversità si sta acuendo. Sono giorni importanti per prendere decisioni. Il mio auspicio è che si trovi una sintesi". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ospite di 'Agorà estate' ha risposto a una domanda sulla tenuta del governo.