Governo, Cancelleri segue Morra: "Sì al voto Rousseau per la permanenza"

"Possiamo anche fare un voto su Rousseau" per decidere se continuare l'esperienza di governo con la Lega ma "in questo momento dobbiamo capire qual è il bene del Paese non del Movimento". A dirlo è il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri che, dalla stazione centrale di Palermo, commenta con i giornalisti la proposta lanciata ieri dal presidente della commissione antimafia Nicola Morra di un voto su Rousseau per decidere se staccare o meno la spina al governo giallo verde. Ieri anche l'europarlamentare Ignazio Corrao, Cinquestelle della prima ora, ha espresso le sue perplessità dell'alleanza con la Lega che ha definito "un matrimonio contro natura".

"E' il pensiero di tanti - dice Cancelleri - In questo momento c'è in atto una discussione molto seria, presa seriamente anche da Luigi Di Maio, e in questi giorni si dovrà fare una scelta: se continuare ad andare avanti o mollare. Molti la pensano come Ignazio". Il leader del Movimento in Sicilia ha però anche ricordato un sondaggio di qualche giorno fa secondo cui "gli elettori del M5S vorrebbero che l'esperienza di governo non finisse qui. Io dico che forse hanno ragione entrambe le anime - sottolinea - Dobbiamo capire in questo momento qual è il bene del Paese non del Movimento".