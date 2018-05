Governo: caro Mattarella, o si cambia o si vota

Mattarella non ha rappresentato migliaia di italiani, con la sua deludente esternazione.

Abbiamo un Capo dello Stato o un notaio ?

Il Paese, il Sud in primis, non ha bisogno di un governo tecnico, o neutrale, un gabinetto Monti bis, formato nei laboratori del Colle.

Chi ha eletto i nuovi (si fa per dire...) ministroni di nonno Sergio ?Si allargherebbbe il fossato tra il Palazzo e il Paese. M5S e Lega possono, legittimamente, non piacere al Presidente. Ma sono stati votati dagli italiani. E già hanno già detto no al governicchio tecnico, che piace a Mattarella...

Serve un governo coraggioso, determinato e libero, che difenda, in Europa, il principio PRIMA GLI ITALIANI, che difenda il lavoro e i confini, altro che governicchio per tirare a campare.

O si cambia o si vota !

Anche a luglio !