Governo, Centinaio: "Conte non ci ascoltava, Di Maio premier è un'ipotesi"

"Noi ci siamo per parlare di cose concrete. Vogliamo sederci attorno ad un tavolo, fare autocritica, vedere cosa si può portare a casa del contratto di governo, vedere i 10 punti di Di Maio che sono quasi tutti punti del contratto. Il Movimento 5 Stelle ci conosce e sa quanto siamo simili a loro, soprattutto nel fatto di considerarci delle persone normali e non dei fenomeni''. Lo afferma Gianmarco CENTINAIO, ministro leghista dell'Agricoltura, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Di Maio premier? ''È una delle ipotesi sul tavolo -replica CENTINAIO- Il confronto sul nome deve avvenire tra i due leader. Dobbiamo tutti cominciare a parlarci un po' di più. Ingoiare il rospo per dei provvedimenti non approvati non ha fatto bene. Bisogna prevedere delle ''camere di compensazione'' dove confrontarsi. Se questa crisi serve per migliorare il rapporto e rendere più convincente l'azione di governo ben venga questa crisi. Se non ci riuscirò potrò dire almeno di averci provato''.

“Non ci ascoltavano, specialmente Giuseppe Conte. Nel momento in cui abbiamo espresso dubbi e perplessità non c’era dall’altra parte, soprattutto da parte del Presidente del Consiglio, la volontà di far sedere i due leader per dare nuove risposte. Una parte del governo ha sottovalutato diverse perplessità che noi abbiamo espresso. Tutti i ministri della Lega hanno detto a Matteo Salvini 'basta'. Il giorno prima del famoso discorso di Conte gli ho mandato un messaggio, vista la stima nei suoi confronti, dicendogli che eravamo disponibili a parlarci e confrontarci. La risposta è stata 'se ho tempo parliamo domani'.