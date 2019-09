Governo, Conte agli iscritti M5s: ”Possiamo riformare il Paese”

Governo, Conte: con Di Maio e Zingaretti c'e' grande opportunita'

"Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunita', migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte in un vidoe su facebook. "Abbiamo un'occasione unica, non servono super eroi ma persone normali, determinate e responsabili" - sottolinea il presidente del Consiglio - "Ho accettato il conferimento dell'incarico a formare un governo, ho accettato con riserva perché mi sembra responsabile prendere alcuni giorni per valutare se ci sono le premesse e la piena convinzione per dar vita a un progetto serio e sostenibile". Cosi' il premier incaricato.

Giuseppe Conte in un video su facebook si rivolge sia al Pd che a M5s. Agli attivisti pentastellati dice riferendosi al voto di domani sulla piattaforma Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessita', penso agli elettori 5 Stelle. A voi ricordo che il M5S ha detto in modo sempre chiaro che, se non avesse avuto maggioranza, avrebbe lavorato con le forze disponibili a farlo portando avanti il programma. A voi dico di non tenere nel cassetto queste idee, questi sogni".

"Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, un'adeguata qualificazione politica". Cosi' il premier incaricato Giuseppe Conte. "Serve un governo forte e stabile: sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo", afferma.

"Siamo in una fase cruciale, abbiamo grandi e buone idee da realizzare per questo paese. Durante le mie consultazioni ho registrato consonanza tra M5s, Pd, e altre forze di centrosinistra". Lo ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte in un video su Facebook.

"Stop all'aumento dell'Iva, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale, maggiore potere d'acquisto per i lavoratori, sostegno alle famiglie, incentivazione delle nascite, sostegno alle persone con disabilita' interventi per l'emergenza abitativa". In un video su facebook il premier incaricato Giuseppe Conte parla dei possibili punti di convergenza tra Pd e M5s sulla manovra. "Dovremo realizzare anche una seria riforma fiscale, che porti a ridurre le tasse e a contrastare piu' efficacemente l'evasione", aggiunge. "Abbiamo l'occasione per una nuova stagione riformatrice, siamo in una fase cruciale, se l'affrontiamo con determinazione potremo avere una societa' diversa, migliore. Abbiamo grandi e buone idee da realizzare per questo Paese", spiega.

"In Europa saremo in prima fila per contribuire ad adeguare il patto di stabilita' al nuovo ciclo economico. In Europa non sono mai andato con tono dimesso, avvieremo un dialogo franco ma critico e deciso per superare le politiche di austerita' e modificare le regole vigenti flettendole per una crescita duratura e verso uno sviluppo sostenibile". Così in un video su facebook il premier incaricato Giuseppe Conte.

Governo, Di Maio: problema vicepremier non esiste più

"Giuseppe Conte è un premier super partes. Da quando il Pd ha rinunciato alla vicepresidenza del Consiglio, il problema del vicepremier non esiste più". Lo afferma il leader M5s, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook.

Governo, Di Maio: non rinunciamo a partecipazione diretta

"Il Movimento 5 Stelle ha già vinto. Il mondo intero attende il nostro voto di domani e noi non rinunciamo alla partecipazione diretta. Buon voto a tutti". Con queste parole il leader M5s, Luigi Di Maio, ha concluso il suo appello agli iscritti M5s in vista del voto di domani.

Governo, sondaggi Swg

Secondo il sondaggio di Swg, commissionato dal TgLa7, l’ipotesi del nuovo esucutivo fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico convince 7 elettori su 10 nei dem e 5,1 elettori su 10 nei 5 Stelle. Una maggioranza risicata quella del campione intervistato fra i “simpatizzanti” del M5s. Sorprendente il dato che esce invece, dal campione sondato fra gli elettori del Partito Democratico, che ratificano la scelta dei propri vertici con un ampio sostegno.