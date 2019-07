Fontana nuovo ministro per gli Affari Ue. Alla Famiglia Alessandra Locatelli

Governo: Conte, Fontana e Locatelli giurano alle 18 al Quirinale

Il ministro Lorenzo Fontana e Alessandra Locatelli giureranno oggi alle 18 al Quirinale. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del rapporto Inps.

Governo, Conte: ben lieto accettare proposta Fontana ministro Affari Ue

Il vicepremier Salvini "ha proposto il nome di Fontana" quale ministro degli Affari Ue e "sono ben lieto di accettare la proposta". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti.

Il ministro Fontana non deve tornare al Quirinale per giurare nelle mani del capo dello Stato poiché è già titolare di un dicastero. Per la formalizzazione della sua nomina servirà dunque solo la proposta da parte del premier Conte al capo dello Stato e la nomina di quest'ultimo. Diverso sarebbe se Locatelli fosse proposta al ministero ricoperto finora da Fontana: non ricoprendo già l'incarico di ministro, l'esponente leghista dovrebbe attendere la nomina e poi salire al Quirinale per il giuramento.

Governo, M5S. "A Lega ministro Ue, ora cambi Dublino"

"Da quel che apprendiamo alla Lega andrà il nuovo ministro italiano per gli Affari europei. Ci aspettiamo presto dei risultati. A Bruxelles c’è molto da fare, si impegni per cambiare subito le regole di Dublino. Bisogna da subito impegnarsi per superare il principio di chi prima accoglie i migranti poi gestisce. Ora i fatti”. Si apprende da fonti M5S.